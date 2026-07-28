Bezpłatna gimnastyka w Stalowej Woli dla osób niewidomych i słabowidzących

Ćwiczenia są dostosowane do możliwości osób z dysfunkcją wzroku. Ich celem jest poprawa sprawności, kondycji, równowagi i koordynacji ruchowej. Regularna aktywność ma także pozytywnie wpływać na samopoczucie i sprzyjać integracji uczestników.

Zajęcia będą odbywać się w każdą środę od sierpnia do października, w godz. 12-13, w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Popiełuszki 4 w Stalowej Woli.

Projekt „Działania zdrowotne na rzecz osób niewidomych i słabowidzących” jest współfinansowany ze środków Gminy Stalowa Wola.

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 663 910 183.