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Radomyśl nad Sanem Pysznica 3 lipca 2026

Bezpieczniej w Rzeczycy Długiej i Brandwicy. Nowe drogi za miliony oddane do użytku

Ponad 15 mln zł kosztowała rozbudowa dwóch ważnych dróg powiatowych w Rzeczycy Długiej i Brandwicy. W czwartek (2 lipca) przy nowo wyremontowanej drodze właśnie w Rzeczycy Długiej odbyła się konferencja prasowa podsumowująca zakończone inwestycje, które zostały dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Chodzi o rozbudowę drogi powiatowej nr 1008R w Rzeczycy Długiej (gmina Radomyśl nad Sanem) oraz drogi powiatowej nr 1020R w Brandwicy (gmina Pysznica). Łączna wartość obu zadań przekroczyła 15 mln zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 10,6 mln zł. Pozostałe środki zapewniły Powiat Stalowowolski oraz samorządy gmin Radomyśl nad Sanem i Pysznica.

W konferencji uczestniczyli m.in. wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Renata Butryn, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, wójt gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz, wójt gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz, przedstawiciele wykonawcy firmy PBI oraz Powiatowego Zarządu Dróg.

- Dla tej miejscowości to bardzo ważna inwestycja, długo oczekiwana - mówił starosta Janusz Zarzeczny.

Przypomniał, że przebudowa drogi w Rzeczycy Długiej objęła odcinek o długości 1,28 km. Powstała nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki, ścieżka pieszo-rowerowa, trzy przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa, kanalizacja deszczowa, odwodnienie ze zbiornikiem retencyjnym, kanał technologiczny oraz nowe oznakowanie.

Z kolei w Brandwicy przebudowano 1,43 km drogi. Inwestycja domknęła cały ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 855 do granicy powiatu niżańskiego. Tam również wykonano nową nawierzchnię, chodniki i ścieżkę pieszo-rowerową, kanalizację deszczową, zbiornik retencyjny, kanał technologiczny, dwa bezpieczne przejścia dla pieszych oraz nowe oznakowanie.

- Dzięki tym inwestycjom poprawiło się znacznie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, podwyższył się komfort podróżowania oraz jakość infrastruktury drogowej na terenie naszego powiatu - podkreślał starosta.

Jak zaznaczył, mimo wielu zrealizowanych inwestycji potrzeby drogowe w powiecie nadal są duże.

- Mamy tak gdzieś mniej więcej 70 procent w bardzo dobrym stanie dróg powiatowych, ale mamy też takie drogi, które są jeszcze gruntownymi drogami, więc jeszcze trzeba dużo pieniędzy na to przeznaczyć - powiedział.

Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwróciła uwagę na skuteczność Powiatu Stalowowolskiego w pozyskiwaniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- W przypadku powiatu stalowowolskiego, który bardzo skutecznie aplikuje o środki, zostały zrealizowane aż cztery inwestycje - mówiła.

Podkreśliła, że zarówno w naborze z 2024, jak i 2025 roku powiat otrzymał dofinansowanie na wszystkie zgłoszone projekty.

- Świadczy to o tym, że pracownicy samorządu powiatowego bardzo dobrze przygotowali wnioski - zaznaczyła, dziękując również osobom odpowiedzialnym za realizację i rozliczenie inwestycji.

Jak dodała, współpraca administracji rządowej z samorządami przynosi wymierne efekty.

- Widać na przykładzie tych dwóch inwestycji, że współpraca pomiędzy gminą, powiatem i administracją rządową przynosi takie efekty, jak dzisiaj widzimy - podkreśliła.

Radna wojewódzka Renata Butryn zwróciła uwagę przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa.

- Widziałam dzisiaj, jak poruszali się właśnie rowerzyści, starsi, emeryci tym ciągiem rowerowo-pieszym i czuli się po prostu swobodnie, bezpiecznie i o to przede wszystkim chodzi - mówiła.

Jednocześnie wskazała kolejne miejsca w regionie wymagające inwestycji drogowych, m.in. budowę ronda w Rzeczycy Okrągłej oraz poprawę bezpieczeństwa w Lipie.

Wójt gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz określił zakończone zadanie jako przykład dobrej współpracy różnych szczebli samorządu i administracji rządowej.

- Ta inwestycja moim zdaniem jest modelowym przykładem współpracy rządu, powiatu stalowowolskiego i gmin - powiedział.

Podziękował również mieszkańcom Rzeczycy Długiej za cierpliwość podczas prowadzonych robót.

- Mieszkańcy oczekiwali tego zadania, ponieważ nie było do mnie żadnych skarg - dodał.

Z kolei wójt gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz przypomniał, że inwestycja w Brandwicy zakończyła budowę całego bezpiecznego ciągu dla pieszych i rowerzystów.

- Na całym odcinku mamy ścieżkę pieszo-rowerową lub chodnik, więc w tym momencie bezpiecznie ci uczestnicy mogą się poruszać - podkreślił.

Samorządowcy zgodnie zapowiedzieli, że Powiat Stalowowolski będzie składał kolejne wnioski o dofinansowanie w ramach następnych naborów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, licząc na dalsze wsparcie dla kolejnych inwestycji drogowych.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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