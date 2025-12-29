Bezpieczniej w Jacie i Sójkowej. Zakończono inwestycje przy DW 861

W miejscowości Jata powstała nowa ścieżka pieszo-rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych o długości 851 metrów. Inwestycja została zrealizowana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 i znacząco poprawiła bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Wartość wykonanych robót wyniosła około 1,5 mln zł.

Kolejne zadania zrealizowano w miejscowości Sójkowa. Tam wybudowano 224 metry ścieżki pieszo-rowerowej o wartości około 430 tys. zł, a także przeprowadzono przebudowę 610-metrowego odcinka drogi wojewódzkiej, której koszt wyniósł blisko 1 mln zł.

W realizację inwestycji finansowo zaangażowała się gmina Jeżowe, udzielając Województwu Podkarpackiemu pomocy finansowej w łącznej wysokości 550 tys. zł. Łączna wartość wszystkich robót drogowych wykonanych w bieżącym roku przy drodze wojewódzkiej nr 861 na terenie gminy wyniosła około 3 mln zł.

Zrealizowane inwestycje znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu użytkowników drogi, w szczególności pieszych i rowerzystów, korzystających z infrastruktury w miejscowościach Jata i Sójkowa.

Fot. UG Jeżowe