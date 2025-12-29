Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
życzenia Alutec
0.0 / 5
Jeżowe 29 grudnia 2025

Bezpieczniej w Jacie i Sójkowej. Zakończono inwestycje przy DW 861

Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 861 na terenie gminy Jeżowe zakończono realizację szeregu ważnych inwestycji drogowych. Prace objęły miejscowości Jata oraz Sójkowa i dotyczyły zarówno budowy ścieżek pieszo-rowerowych, jak i przebudowy odcinka drogi.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W miejscowości Jata powstała nowa ścieżka pieszo-rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych o długości 851 metrów. Inwestycja została zrealizowana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 i znacząco poprawiła bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Wartość wykonanych robót wyniosła około 1,5 mln zł.

Kolejne zadania zrealizowano w miejscowości Sójkowa. Tam wybudowano 224 metry ścieżki pieszo-rowerowej o wartości około 430 tys. zł, a także przeprowadzono przebudowę 610-metrowego odcinka drogi wojewódzkiej, której koszt wyniósł blisko 1 mln zł.

W realizację inwestycji finansowo zaangażowała się gmina Jeżowe, udzielając Województwu Podkarpackiemu pomocy finansowej w łącznej wysokości 550 tys. zł. Łączna wartość wszystkich robót drogowych wykonanych w bieżącym roku przy drodze wojewódzkiej nr 861 na terenie gminy wyniosła około 3 mln zł.

Zrealizowane inwestycje znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu użytkowników drogi, w szczególności pieszych i rowerzystów, korzystających z infrastruktury w miejscowościach Jata i Sójkowa.

Fot. UG Jeżowe

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Spokojne Święta na drogach powiatu niżańskiego
Nisko
Spokojne Święta na drogach powiatu niżańskiego
E-doręczenia od 1 stycznia 2026 r. Urzędowe pisma trafiają do sieci
E-doręczenia od 1 stycznia 2026 r. Urzędowe pisma trafiają do sieci
Świąteczny weekend na drogach Stalowej Woli i okolic - 18 kolizji, brak wypadków
Stalowa Wola
Świąteczny weekend na drogach Stalowej Woli i okolic - 18 kolizji, brak wypadków
100 lat życia Pani Dominiki Musiał. Wyjątkowe święto w gminie Zaleszany
Zaleszany
100 lat życia Pani Dominiki Musiał. Wyjątkowe święto w gminie Zaleszany
Nowa kanalizacja w Łazorach i Derylakach
Harasiuki
Nowa kanalizacja w Łazorach i Derylakach
Czy końcówka roku przyniesie zimę w Stalowej Woli?
Stalowa Wola
Czy końcówka roku przyniesie zimę w Stalowej Woli?
Koncert Kolęd Niżańskiej Orkiestry Kameralnej. 67 artystów na jednej scenie
Stalowa Wola
Koncert Kolęd Niżańskiej Orkiestry Kameralnej. 67 artystów na jednej scenie
Awans dwóch osad. A co z trzecią?
Krzeszów
Awans dwóch osad. A co z trzecią?
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu