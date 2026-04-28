Bezpieczniej i wygodniej na trasie Bieliny - Rudnik nad Sanem

Zakres prac był szeroki. Oprócz nowej nawierzchni jezdni powstała droga dla pieszych i rowerów, która ma szczególne znaczenie dla niechronionych użytkowników drogi. Wybudowano także nowoczesny peron przystankowy, utwardzono pobocza i wykonano zjazdy do posesji. Całość uzupełnia nowe oświetlenie uliczne, elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu oraz system odwodnienia.

Koszt inwestycji wyniósł dokładnie 1 708 057,04 zł. Część środków - 691 312,10 zł - pochodziła z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Pozostałą kwotę pokryły samorządy: Powiat Niżański oraz Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, w tym 150 tys. zł w formie dotacji.

Podczas oficjalnego oddania drogi do użytku starosta niżański Robert Bednarz podkreślił znaczenie wspólnego działania samorządów i wsparcia rządowego:

- Współpraca samorządów oraz wsparcie rządowe pozwoliły na sprawną realizację prac przy zachowaniu najwyższych standardów. Nowa nawierzchnia i infrastruktura są już gotowe, by służyć mieszkańcom i wszystkim kierowcom korzystającym z trasy Bieliny – Rudnik nad Sanem.

Jak zaznaczył starosta, przebudowa tego odcinka to część większego planu modernizacji całego ciągu komunikacyjnego. W jego ramach przewidziano m.in. budowę mostu, co w przyszłości stworzy spójny i nowoczesny układ drogowy. Ważnym elementem inwestycji jest także nowa ścieżka rowerowa, która może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu.