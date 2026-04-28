Bezpieczniej i wygodniej na trasie Bieliny - Rudnik nad Sanem

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Bieliny - Rudnik nad Sanem. Inwestycja objęła fragment o długości 613 metrów i znacząco poprawiła komfort oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zakres prac był szeroki. Oprócz nowej nawierzchni jezdni powstała droga dla pieszych i rowerów, która ma szczególne znaczenie dla niechronionych użytkowników drogi. Wybudowano także nowoczesny peron przystankowy, utwardzono pobocza i wykonano zjazdy do posesji. Całość uzupełnia nowe oświetlenie uliczne, elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu oraz system odwodnienia.

Koszt inwestycji wyniósł dokładnie 1 708 057,04 zł. Część środków - 691 312,10 zł - pochodziła z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Pozostałą kwotę pokryły samorządy: Powiat Niżański oraz Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, w tym 150 tys. zł w formie dotacji.

Podczas oficjalnego oddania drogi do użytku starosta niżański Robert Bednarz podkreślił znaczenie wspólnego działania samorządów i wsparcia rządowego:

- Współpraca samorządów oraz wsparcie rządowe pozwoliły na sprawną realizację prac przy zachowaniu najwyższych standardów. Nowa nawierzchnia i infrastruktura są już gotowe, by służyć mieszkańcom i wszystkim kierowcom korzystającym z trasy Bieliny – Rudnik nad Sanem.

Jak zaznaczył starosta, przebudowa tego odcinka to część większego planu modernizacji całego ciągu komunikacyjnego. W jego ramach przewidziano m.in. budowę mostu, co w przyszłości stworzy spójny i nowoczesny układ drogowy. Ważnym elementem inwestycji jest także nowa ścieżka rowerowa, która może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu.

70-latek zatrzymany po rozboju w sklepie
Nisko
70-latek zatrzymany po rozboju w sklepie
Siedmiu nietrzeźwych rowerzystów zatrzymanych. Rekordzista miał 2,5 promila
Stalowa Wola
Siedmiu nietrzeźwych rowerzystów zatrzymanych. Rekordzista miał 2,5 promila
Ostatni dzwonek dla maturzystów szkół powiatu stalowowolskiego
Stalowa Wola
Ostatni dzwonek dla maturzystów szkół powiatu stalowowolskiego
Maturzyści z RCEZ w Nisku zakończyli naukę
Nisko
Maturzyści z RCEZ w Nisku zakończyli naukę
Ósmoklasiści poznawali szkoły i możliwości dalszej nauki
Nisko
Ósmoklasiści poznawali szkoły i możliwości dalszej nauki
„Gałązka Sosny 2026” w Stalowej Woli. Koncert poświęcony Annie German
Stalowa Wola
„Gałązka Sosny 2026” w Stalowej Woli. Koncert poświęcony Annie German
Przedszkolaki z Niska i Stalowej Woli w świecie książki
Stalowa Wola
Przedszkolaki z Niska i Stalowej Woli w świecie książki
Maciej Musiał odszedł ze Stali, jego następcą zostanie Dariusz Kantor
Stalowa Wola
Maciej Musiał odszedł ze Stali, jego następcą zostanie Dariusz Kantor
