Bezpiecznie na święta. Policja zapowiada wzmożone kontrole

To czas wzmożonych podróży, rodzinnych spotkań i wyjazdów, ale także okres, w którym łatwo o pośpiech i nieuwagę. Funkcjonariusze przypominają, że bezpieczeństwo dotyczy każdej trasy - zarówno tej długiej, jak i krótkiego dojazdu „na chwilę”.

Jak co roku w czasie świąt na drogach pojawi się więcej patroli ruchu drogowego. Policjanci będą wspierać wszystkich uczestników ruchu – kierowców, pieszych i rowerzystów. Ich obecność ma przede wszystkim zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom i reagować na łamanie przepisów.

Podczas kontroli funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na trzeźwość kierujących. Alkohol za kierownicą wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków. Sprawdzana będzie także prędkość, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz prawidłowe przewożenie dzieci w fotelikach. Policjanci skontrolują również stan techniczny pojazdów oraz sposób poruszania się pieszych, w tym posiadanie przez nich obowiązkowych elementów odblaskowych.

Mundurowi podkreślają, że każdy, kto swoim zachowaniem stwarza zagrożenie na drodze, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Celem działań nie są jednak mandaty, lecz ograniczenie liczby wypadków i zapewnienie bezpiecznego powrotu do domów.

Dodatkowym utrudnieniem w okresie świątecznym mogą być zmienne i trudne warunki pogodowe. Policja apeluje o rezygnację z pośpiechu, odpowiednie przygotowanie samochodu do jazdy zimą oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Koncentracja i właściwy stan psychofizyczny kierowcy to elementy, które mogą zdecydować o bezpieczeństwie naszym i innych uczestników ruchu.