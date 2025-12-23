Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Urząd Marszałkowskie - życzenia
0.0 / 5
23 grudnia 2025

Bezpiecznie na święta. Policja zapowiada wzmożone kontrole

Przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

To czas wzmożonych podróży, rodzinnych spotkań i wyjazdów, ale także okres, w którym łatwo o pośpiech i nieuwagę. Funkcjonariusze przypominają, że bezpieczeństwo dotyczy każdej trasy - zarówno tej długiej, jak i krótkiego dojazdu „na chwilę”.

Jak co roku w czasie świąt na drogach pojawi się więcej patroli ruchu drogowego. Policjanci będą wspierać wszystkich uczestników ruchu – kierowców, pieszych i rowerzystów. Ich obecność ma przede wszystkim zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom i reagować na łamanie przepisów.

Podczas kontroli funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na trzeźwość kierujących. Alkohol za kierownicą wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków. Sprawdzana będzie także prędkość, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz prawidłowe przewożenie dzieci w fotelikach. Policjanci skontrolują również stan techniczny pojazdów oraz sposób poruszania się pieszych, w tym posiadanie przez nich obowiązkowych elementów odblaskowych.

Mundurowi podkreślają, że każdy, kto swoim zachowaniem stwarza zagrożenie na drodze, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Celem działań nie są jednak mandaty, lecz ograniczenie liczby wypadków i zapewnienie bezpiecznego powrotu do domów.

Dodatkowym utrudnieniem w okresie świątecznym mogą być zmienne i trudne warunki pogodowe. Policja apeluje o rezygnację z pośpiechu, odpowiednie przygotowanie samochodu do jazdy zimą oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Koncentracja i właściwy stan psychofizyczny kierowcy to elementy, które mogą zdecydować o bezpieczeństwie naszym i innych uczestników ruchu.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Gdzie szukać pomocy medycznej podczas Świąt?
Gdzie szukać pomocy medycznej podczas Świąt?
Stalowa Wola postawiła na zieleń, kulturę i bezpieczeństwo
Stalowa Wola
Stalowa Wola postawiła na zieleń, kulturę i bezpieczeństwo
Małe projekty, wielkie zmiany
Radomyśl nad Sanem
Małe projekty, wielkie zmiany
Pysznica w świątecznym nastroju
Pysznica
Pysznica w świątecznym nastroju
Energetyczny Weekend Edukacyjny w Nisku
Nisko
Energetyczny Weekend Edukacyjny w Nisku
Ponad 3 promile alkoholu. 40-latek stracił równowagę na hulajnodze
Ulanów
Ponad 3 promile alkoholu. 40-latek stracił równowagę na hulajnodze
Świąteczne wyjazdy? Zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu
Świąteczne wyjazdy? Zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu
RCEZ w Nisku ponownie włączyło się w akcję Szlachetna Paczka
Nisko
RCEZ w Nisku ponownie włączyło się w akcję Szlachetna Paczka
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu