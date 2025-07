Bezpieczna butla - bezpieczy dom

W Polsce w użyciu jest ok. 11 mln butli LPG, z których korzysta ponad 40% społeczeństwa – najczęściej do gotowania i ogrzewania. To powszechne rozwiązanie, które wymaga jednak ostrożności i znajomości zasad bezpieczeństwa.

W związku z tym Transportowy Dozór Techniczny, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, prowadzi kampanię BEZPIECZNA BUTLA – BEZPIECZNY DOM, której celem jest zwiększenie świadomości użytkowników i promowanie bezpiecznej eksploatacji butli na gaz LPG.

