Bezdomni w akademikach

„Na budowie pojawiły się nowe okoliczności i termin wykonania inwestycji trzeba wydłużyć” – wyjaśnia stalowowolski magistrat, który jest głównym inwestorem. Nie wiadomo o ile. Wiadomo tylko, że wykonawca – ZRB Korem z Jeżowego – miał zejść z placu budowy przed grudniem tego roku, czyli po 20. miesiącach prac. Gołym okiem widać, że to nierealne.

Albertyńskie schronisko w Charzewicach będzie najnowszą i raczej najnowocześniejszą placówką opiekuńczą w Polsce. Na przeszło 1,4 tys. m kw powierzchni użytkowej znajdą się 52 łóżka dla osób nie posiadających dachu nad głową, czyli dokładnie 2 razy więcej niż było ich dotychczas w maksymalnym zapełnieniu, czyli już przepełnieniu. Dojdą do tego pomieszczenia socjalne, świetlica, kuchnia i – co jest nowością – ogrzewalnia z łazienkami i pralnią dla 15. osób. Doraźnie znajdą w niej wikt i opierunek osoby nie objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. Drugą, znacznie ważniejszą nowością będzie to, że przytulisko przy Jaśminowej traci status schroniska męskiego. W nowych murach będzie ono placówką koedukacyjną. Kobiety zamieszkają na parterze, mężczyźni na piętrze.

Podopieczni MOPS i Towarzystwa Br. Alberta zamieszkają w 4-osobowych pokojach. Placówka będzie pozbawiona barier architektonicznych, co jest niezwykle ważne dla osób w skrajnych sytuacjach życiowych. Inwestycja powstaje kosztem blisko 8 mln. zł. Sama budowa będzie o milion tańsza i jest realizowana dzięki dotacji (6,1 mln. zł) z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ok. połowy przyszłego roku nowe mury przyjmą pierwszych potrzebujących opieki. Stare pozostaną tylko zasady ich przyjmowania, to skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i trzeźwość szukającego pomocy.

Budowa początkowo była realizowana bez wyprowadzania pensjonariuszy przytuliska. W końcu mury starego budynku trzeba było zburzyć i bezdomni wyprowadzili się do akademików KUL. Aktualnie mieszka ich tam dziesięciu.

- To liczba tymczasowa – mówi Zenon Gielarek, kierownik schroniska. – Na razie jest względna pogoda, ale w listopadzie przyjdą chłody i zgłoszą się do nas inni potrzebujący ochrony nie tylko przed zimnem. Trzeba będzie znaleźć dla nich dodatkowe miejsca noclegowe. Poprzedniej zimy na dłużej zatrzymało się u nas 18. bezdomnych.

W przyszłym tygodniu w MOPS zbierze się miejski sztab, który określi zakres pomocy bezdomnym na zbliżającą się zimę.