Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 10 kwietnia 2026

Bez kolejek do ZUS. Wystarczy wcześniej umówić wizytę

Chcesz szybko i spokojnie załatwić sprawę w ZUS? Warto wcześniej zarezerwować wizytę i przyjść na konkretną godzinę. Z tego rozwiązania klienci korzystają już od ponad dziesięciu lat, coraz częściej decydując się na umówioną wizytę zamiast czekania w kolejce. ZUS zachęca również do załatwiania spraw online.

REKLAMA
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dziś umawianie wizyt to standard w wielu instytucjach publicznych i prywatnych. Umawiamy spotkanie w magistracie czy starostwie powiatowym, aby zarejestrować samochód, umawiamy się do lekarza w przychodni, rezerwujemy termin do fryzjera czy też w warsztacie samochodowym. Podobnie jest w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

- Możemy sobie wybrać dogodną placówkę, dogodny termin, godzinę. Klienci, którzy mają taką rezerwację wizyty są obsługiwani w pierwszej kolejności zgodnie z wybraną godziną. Klienci, którzy skorzystali z takiej rezerwacji wizyt chwalą sobie oszczędność czasu, nie stoją w zatłoczonych kolejkach, a dla naszych klientów z niepełnosprawnością czy starszych osób jest to szczególnie ważne - podkreśla szefowa stalowowolskiej placówki ZUS Małgorzata Brzezińska.

Jak umówić się na wizytę?

Na wizytę w placówce ZUS można umówić się na kilka sposobów. Rezerwacji można dokonać przez własny profil na eZUS, telefonicznie lub bezpośrednio w placówce.

Mieszkańcy regionu mogą skorzystać z infolinii:

-Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Rzeszów, Jarosław, Leżajsk, Lubaczów, Mielec, Tarnobrzeg, Przemyśl, Przeworsk – tel. 17 867 50 28

- Jasło, Brzozów, Dębica, Krosno, Sanok – tel. 13 448 76 34

17 867 50 28 - pod tym numerem zarezerwujesz wizytę w stalowowolskim ZUS-ie.

Rezerwowanie wizyt nie ogranicza dostępu do usług. Osoby, które nie umówią się wcześniej, również zostaną obsłużone, jednak muszą liczyć się z koniecznością oczekiwania w kolejce lub wyborem innego terminu.

Oszczędność czasu i wygoda

Jak podkreślają przedstawiciele ZUS, wcześniejsza rezerwacja to przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu.

ZUS przypomina, że umawianie wizyt to prosty sposób, by uniknąć kolejek i sprawnie załatwić formalności.

Komentarze

Brak komentarzy

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Dzień Rekonstruktora i Kolekcjonera w Muzeum COP
Stalowa Wola
Dzień Rekonstruktora i Kolekcjonera w Muzeum COP
Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Nisku
Nisko
Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Nisku
Stalowa Wola pamięta o ofiarach Katastrofy Smoleńskiej
Stalowa Wola
Stalowa Wola pamięta o ofiarach Katastrofy Smoleńskiej
Uciekał przed policją na motorowerze. Był pijany
Pysznica
Uciekał przed policją na motorowerze. Był pijany
Artur Burak: To jest bardzo zły, niehigieniczny pomysł
Stalowa Wola
Artur Burak: To jest bardzo zły, niehigieniczny pomysł
Przemyślany pomysł czy przekręt stulecia
Stalowa Wola
Przemyślany pomysł czy przekręt stulecia
Ruszyła budowa oddziału geriatrycznego w szpitalu powiatowym
Stalowa Wola
Ruszyła budowa oddziału geriatrycznego w szpitalu powiatowym
Przymiarka do likwidacji biblioteki
Stalowa Wola
Przymiarka do likwidacji biblioteki
REKLAMA
