Bez kolejek do ZUS. Wystarczy wcześniej umówić wizytę

Dziś umawianie wizyt to standard w wielu instytucjach publicznych i prywatnych. Umawiamy spotkanie w magistracie czy starostwie powiatowym, aby zarejestrować samochód, umawiamy się do lekarza w przychodni, rezerwujemy termin do fryzjera czy też w warsztacie samochodowym. Podobnie jest w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

- Możemy sobie wybrać dogodną placówkę, dogodny termin, godzinę. Klienci, którzy mają taką rezerwację wizyty są obsługiwani w pierwszej kolejności zgodnie z wybraną godziną. Klienci, którzy skorzystali z takiej rezerwacji wizyt chwalą sobie oszczędność czasu, nie stoją w zatłoczonych kolejkach, a dla naszych klientów z niepełnosprawnością czy starszych osób jest to szczególnie ważne - podkreśla szefowa stalowowolskiej placówki ZUS Małgorzata Brzezińska.

Jak umówić się na wizytę?

Na wizytę w placówce ZUS można umówić się na kilka sposobów. Rezerwacji można dokonać przez własny profil na eZUS, telefonicznie lub bezpośrednio w placówce.

Mieszkańcy regionu mogą skorzystać z infolinii:

-Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Rzeszów, Jarosław, Leżajsk, Lubaczów, Mielec, Tarnobrzeg, Przemyśl, Przeworsk – tel. 17 867 50 28

- Jasło, Brzozów, Dębica, Krosno, Sanok – tel. 13 448 76 34

17 867 50 28 - pod tym numerem zarezerwujesz wizytę w stalowowolskim ZUS-ie.

Rezerwowanie wizyt nie ogranicza dostępu do usług. Osoby, które nie umówią się wcześniej, również zostaną obsłużone, jednak muszą liczyć się z koniecznością oczekiwania w kolejce lub wyborem innego terminu.

Oszczędność czasu i wygoda

Jak podkreślają przedstawiciele ZUS, wcześniejsza rezerwacja to przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu.

ZUS przypomina, że umawianie wizyt to prosty sposób, by uniknąć kolejek i sprawnie załatwić formalności.