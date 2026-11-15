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Najbliżej zdobycia bramki był Adam Chrzanowski. Po jego „główce” piłka trafiła w poprzeczkę
0.0 / 5
Stalowa Wola 15 listopada 2026

Bez bramek przy Hutniczej. Stal podzieliła się punktami z Olimpią

Na zakończenie 16. kolejki Betclic 2. Ligi Stal Stalowa Wola zmierzyła się z Olimpią Grudziądz. Obie drużyny przystępowały do tego spotkania po dwóch kolejnych porażkach i liczyły na przełamanie. Ostatecznie żadnej z nich nie udało się sięgnąć po komplet punktów. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a dla zielono-czarnych był to drugi podział punktów w tym sezonie przed własną publicznością.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Pierwsi zagrożenie stworzyli gospodarze. Po strzale Maksymiliana Hebla z rzutu wolnego piłka minęła jednak bramkę. Z czasem inicjatywę przejęli goście. W 18. minucie dwukrotnie przedostali się w okolice pola karnego Stali. Najgroźniejsza z tych akcji zakończyła się niecelnym strzałem Alexa Kolasy z okolic szesnastego metra. W 30. minucie bliski zdobycia bramki był Dawid Olejarka, ale jego uderzenie w ostatniej chwili zablokował Piotr Żemło. Chwilę później po strzale głową Bartosza Zibiciaka piłka przeleciała nad poprzeczką.

Po przerwie nadal więcej z gry mieli zawodnicy z Grudziądza. W 56. minucie Alex Kolasa ponownie próbował pokonać Mikołaja Smyłka, jednak uderzył niecelnie. Kilka chwil później z dystansu strzelał Ciupa, ale tym razem skutecznie interweniował bramkarz Stali. W 76. minucie dobrą okazję zmarnował Brzęk, który niecelnie uderzył z około 12 metrów. W kolejnej sytuacji gospodarzy przed utratą bramki uratowała interwencja Zauchy.
Olimpia częściej utrzymywała się przy piłce i próbowała budować ataki pozycyjne. Stal skupiała się przede wszystkim na grze defensywnej i szukała swoich szans w kontratakach. W końcówce spotkania gospodarze zaczęli jednak odważniej atakować. W 78. minucie Patryk Zaucha otrzymał piłkę w polu karnym i zdecydował się na strzał, który został zablokowany przez obrońców gości.

Najlepszą okazję do zdobycia bramki Stal miała w 88. minucie. Po dośrodkowaniu Maksymiliana Hebla z rzutu rożnego głową uderzył Adam Chrzanowski. Piłka trafiła w poprzeczkę, a dobitka głową Piotra Żemły, przeleciała nad bramką.

W końcówce groźnie zrobiło się także pod bramką Stali, po dalekim wyrzucie piłki z autu przez Abramowicza, a w ostatniej akcji meczu niewiele brakowało, by Olimpia straciła bramkę po samobójczym trafieniu. W porę interweniował bramkarz.

STAL STALOWA WOLA - OLIMPIA GRUDZIĄDZ 0:0
Stal: Smyłek - Zaucha, Żemło, Chrzanowski, Grabowski - Kamiński (46 Radecki), Śliwa (87 Tomalski), Nawrocki, Hebel, Czerwik (62 Rogalski) - Jeleń (62 Wolny).
Olimpia: Jerke - Brzęk, Stolc, Zbiciak, Abramowicz, Ciupa - Cichoń (88 Stec), Frelek, Olejarka (74 Fietz) - Szafranek (65 Bałdyga), Kolasa (73 Nowacki).
Sędziował Paweł Pskit (Łódź)
Żółte kartki: Radecki, Grabowski - Cichoń, Kolasa.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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