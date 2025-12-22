Betlejemskie Światło Pokoju z przesłaniem jedności

Po raz 34. żywy płomień ognia, zapalony w Grocie Narodzenia Jezusa w Betlejem, wyruszył w drogę z Ziemi Świętej, by dotrzeć do Polski. Tradycyjnie Betlejemskie Światło Pokoju zawitało również do Stalowej Woli. W imieniu mieszkańców miasta odebrał je z rąk Komendantki Lasowiackiego Hufca ZHP Stalowa Wola, pwd. Diany Mróz, prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny.

Podczas uroczystości prezydent podkreślił duchowy wymiar Betlejemskiego Światła Pokoju i jego przesłanie dla wspólnoty. - To światło pokoju nie zaświeci się nigdy w naszych sercach, nie zapłonie w nas, dopóki nie zgaśnie złość i nienawiść. Najpierw muszą zgasnąć złe emocje, aby to prawdziwe światło z Betlejem zaświeciło się pomiędzy nami. Aby to światło z Betlejem sprawiało, że mniej będzie wśród nas, w naszych domach, w naszych rodzinach krzyku, a będzie więcej ciepła i życzliwości. Mniej będzie obojętności, a więcej uważności. Mniej będzie tego, że się nie da, że nie można, a więcej tego, że spróbujmy – zróbmy to wspólnie. Niech światło z Betlejem, które niesie nam Boża Dziecina, Jezus Chrystus, umacnia, rozświetla, błogosławi mieszkańcom i miastu Stalowej Woli. Dziękuję, drodzy harcerze, za waszą wielką wytrwałość, za tę przepiękną służbę niesienia nam światła i pokoju.

Uroczystość poprzedziła Msza św. w kościele pw. MB Szkaplerznej w Rozwadowie. Wzięli w niej udział m.in.: poseł na Sejm RP Rafał Weber, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Renata Knap, radna Sejmiku Kamila Piech, wicestarosta Stanisław Sobieraj, przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek, zastępca prezydenta Monika Pachacz-Świderska, przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres, przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Józef Górniak, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej Maja Pogorzelec, duszpasterze stalowowolskich parafii, przedstawiciele spółek i jednostek miejskich, policji, straży pożarnej, dyrektorzy szkół i przedszkoli, harcerze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy i goście.

Symbolicznym momentem wydarzenia było rozpalanie ognia – znaku braterstwa, jedności i wspólnoty. Przypomina on, że mimo różnic i codziennych trudności możemy tworzyć wspólnotę opartą na wzajemnym wsparciu i odpowiedzialności.

Betlejemskie Światło Pokoju od lat łączy ludzi ponad podziałami. Tegoroczne hasło zachęca, aby nie tylko przyjąć płomień do swoich domów, ale przede wszystkim pozwolić mu rozświetlać codzienne relacje. Pielęgnowanie dobra w sobie to pierwszy krok do budowania pokoju w rodzinach, sąsiedztwach i całej lokalnej społeczności.

Fot. UM Stalowa Wola