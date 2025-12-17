Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Stalowa Wola 17 grudnia 2025

Betlejemskie Światło Pokoju ponownie rozbłyśnie w Stalowej Woli

Już 21 grudnia w Stalowej Woli odbędzie się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju - symbolu nadziei, pokoju i braterstwa, który co roku w okresie przedświątecznym jednoczy lokalną społeczność.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz komendantka Hufca ZHP Stalowa Wola phm. Diana Mróz.

Program uroczystości:

  • 16:00 – Msza Święta w Kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie

  • 16:45 – Przemarsz na rynek oraz uroczyste rozpalenie ognia

  • 17:00 – Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju władzom, instytucjom i społeczności lokalnej

Organizatorzy zachęcają mieszkańców, aby zabrali ze sobą własne lampiony lub znicze, dzięki czemu będą mogli zabrać Betlejemskie Światło Pokoju do swoich domów.

Wydarzenie ma charakter otwarty i jest doskonałą okazją do wspólnego, rodzinnego przeżycia jednego z najpiękniejszych przedświątecznych zwyczajów.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Droga Gózd - Huta Krzeszowska po przebudowie
Harasiuki
Droga Gózd - Huta Krzeszowska po przebudowie
72-latek odpowie za kradzieże w drogeriach
Stalowa Wola
72-latek odpowie za kradzieże w drogeriach
Trzecia ofiara wypadku na S19
Nisko
Trzecia ofiara wypadku na S19
System retencji wód opadowych powstanie przy ul. Niezłomnych
Stalowa Wola
System retencji wód opadowych powstanie przy ul. Niezłomnych
Weekend pod znakiem alkoholu za kierownicą
Stalowa Wola
Weekend pod znakiem alkoholu za kierownicą
Ceny między igłami tylko trochę drgnęły
Stalowa Wola
Ceny między igłami tylko trochę drgnęły
44. rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek”. Uroczyste obchody w Zaleszanach
Zaleszany
44. rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek”. Uroczyste obchody w Zaleszanach
Sprzedawali „gaz” do klimatyzacji, a w środku był cement
Sprzedawali „gaz” do klimatyzacji, a w środku był cement
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu