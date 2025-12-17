Betlejemskie Światło Pokoju ponownie rozbłyśnie w Stalowej Woli

Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz komendantka Hufca ZHP Stalowa Wola phm. Diana Mróz.
Program uroczystości:
-
16:00 – Msza Święta w Kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie
-
16:45 – Przemarsz na rynek oraz uroczyste rozpalenie ognia
-
17:00 – Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju władzom, instytucjom i społeczności lokalnej
Organizatorzy zachęcają mieszkańców, aby zabrali ze sobą własne lampiony lub znicze, dzięki czemu będą mogli zabrać Betlejemskie Światło Pokoju do swoich domów.
Wydarzenie ma charakter otwarty i jest doskonałą okazją do wspólnego, rodzinnego przeżycia jednego z najpiękniejszych przedświątecznych zwyczajów.
