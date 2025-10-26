Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Stalowa Wola 26 października 2025

Betclic 2 liga. Sokół Kleczew - Stal Stalowa Wola 1:1

Jeden punkt wywalczyła w 14. kolejce II ligi Stal Stalowa Wola. Na kameralnym stadionie OSiR w 4-tysięcznym Kleczewie zremisowała z Sokołem 1:1. Bramkę do naszej drużyny zdobył Bartłomiej Kukułowicz. W najbliższy piątek, 31 października do Stalowej Woli przyjedzie Resovia.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Początek meczu należał Stali. W 3. minucie bardzo ładnie z 16 metrów uderzył lewą nogą Patryk Zaucha i tylko dzięki znakomitej interwencji Karola Szymkowiaka, Sokół mógł zawdzięczać, że nie stracił bramki. W 12. minucie nieznacznie pomylił się Maksymilian Hebel, a później nie trafił piłką w bramkę Hubert Tomalski. Stal posiadał przewagę i w doliczonym czasie do pierwszej połowy… straciła bramkę. Maciej Śliwa dośrodkował z prawej strony pola karnego, Bartłomiej Kukułowicz zapomniał, że ma za plecami Oskara Kubiaka i ten strzałem z woleja pokonał z kilku metrów Jakuba Stępaka .
Chwilę po wznowieniu przerwie Sokół zmarnował świetną okazję na zdobycie drugiej bramki. Chybił wbiegający na piłkę Jakub Sangowski. W 70. minucie Stal wyrównała. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, Kukułowicz ubiegł Bartosiaka na bliższym słupku w rogu pola bramkowego i głową skierował piłkę do siatki.
W końcówce Stal mogła przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, ale znakomitą okazję strzelecką zmarnował Surzyn. Uderzył z 12-13 metrów w środek bramki i Szymkowiak nie miał żadnych problemów ze złapaniem futbolówki. Po tej nieudanej próbie trener Stali Maciej Musiał aż podskoczył ze złości…

SOKÓŁ KLECZEW - STAL STALOWA WOLA 1:1 (1:0)
1-0 Kubiak (45+2), 1-1 Kukułowicz (70)
Sokół: Szymkowiak – Bartosiak, Janiszewski, Kargul-Grobla, Kubiak (81 Kostevych), Laskowski, Retlewski (81. Kulawiak), Sangowski (70 Kubacki), Śliwa, Smoliński, Zimmer
Stal: Stępak – Furtak Żemło, Getinger, Kukułowicz, Hebel (82 Surzyn), Hrnciar (82 Niedbała), Radecki, Zaucha, Tomalski (61 Wolny), Łącki (61 Kendzia),
Sędziował Maciej Węgrzyk (Rybnik)
Żółte kartki: Smoliński - Żemło

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Stal wygrała z AZS Politechniką w jej hali róźnicą 86 punktów!
Stalowa Wola
Stal wygrała z AZS Politechniką w jej hali róźnicą 86 punktów!
Pogoń Leżajsk pokonała Zdziary i została mistrzem na półmetku sezonu 25/26
Stalowa Wola
Pogoń Leżajsk pokonała Zdziary i została mistrzem na półmetku sezonu 25/26
Zwycięski debiut Pawła Wtorka. Porażka Stali z Igloopolem
Stalowa Wola
Zwycięski debiut Pawła Wtorka. Porażka Stali z Igloopolem
Outsider się postawił… Błażowianka - Sokół Nisko 3:3
Nisko
Outsider się postawił… Błażowianka - Sokół Nisko 3:3
Rotunda Krzeszów obroniła fotel lidera
Stalowa Wola
Rotunda Krzeszów obroniła fotel lidera
W sobotę w Leżajsku poznamy mistrza rundy jesiennej
Stalowa Wola
W sobotę w Leżajsku poznamy mistrza rundy jesiennej
Podlesianka odjeżdża Retmanowi
Stalowa Wola
Podlesianka odjeżdża Retmanowi
W niedzielę do Stanów wjedzie Truck
Stalowa Wola
W niedzielę do Stanów wjedzie Truck
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu