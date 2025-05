W poniedziałek, 5 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Stalowowolscy radni przegłosowali uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Stalowa Wola porozumienia międzygminnego z Gminą Zaleszany i Gminą Pysznica, które wyrażą wolę współdziałania, w sprawie partnerskiego złożenia wniosku o udział w Konkursie do naboru podmiotów do współpracy przy wdrożeniu usługi w ramach projektu „Rozbudowa i wyposażenie Centrów Kompetencji (specjalistyczne ośrodki szkoleniowe, ośrodki wsparcia wdrożeń, centra monitorowania) oraz infrastruktura do zarządzania ruchem pojazdów bezzałogowych jako ekosystem innowacji” oraz realizacji założeń tego wniosku w przypadku jego wyboru.

-Gmina Stalowa Wola będzie liderem dla projektu, który wspólnie z gminami ościennymi to jest gminą Zaleszany, na terenie, której zlokalizowane jest lotnisko w Turbi i gminą Pysznica, będzie składać wniosek do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Nabór dotyczy wyłonienia miejsc, w których zostaną zlokalizowane Centra Kompetencji, w zakresie bezzałogowych statków powietrznych. Termin, w którym ten wniosek będzie przygotowany, to jest 8 maja. I po wstępnej weryfikacji, będzie nabór wniosków właściwych. Na tej podstawie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w tych lokalizacjach, które zostaną wybrane zrealizuje infrastrukturę, w zakresie tworzenia takich centrów. Co do zasady projekt jest realizowany bez wkładu własnego ze strony gminy. Gmina ma jedynie użyczyć teren, na którym zostanie zrealizowana infrastruktura w ramach tego ośrodka, jak i teren gdzie będą lokalizowane lotniska dla bezzałogowych statków powietrznych, to są obszary minimum 10 na 10 metrów – mówił Tomasz Miśko, wiceprezydent Stalowej Woli.

Do 8 maja br. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje partnerów samorządowych, z którymi stworzy dziewięć innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie obszarów geograficznych na mapie Polski, zwanych Centrami Kompetencji. Powstaną tu specjalne warunki rozwoju dla rynku bezzałogowych statków powietrznych. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu i odpowiedniej infrastrukturze lokalnie możliwe stanie się szersze świadczenie usług przy wykorzystaniu dronów. To szansa na rozwój gospodarczy regionu, potencjalne partnerstwa biznesowe i nowe miejsca pracy.

-Potencjalne zwycięstwo w konkursie otwiera przed samorządami nowe możliwości rozwoju gospodarczego, w tym poszerzenie skali możliwych usług dronowych, które będą świadczone na rzecz mieszkańców. W efekcie tych działań pojawią się nowe miejsca pracy, a zawiązane partnerstwa biznesowe będą skutkowały zwiększeniem usług świadczonych przy wykorzystaniu BSP. W Centrach Kompetencji utworzone zostaną zaawansowane środowiska technologiczne, które umożliwią uruchomienie – dotychczas niedostępnych lub mało dostępnych – usług dronowych obejmujących niemal każdą branżę, tj. rolniczą, geodezyjną, transportową, gastronomiczną, ratunkową, medyczną, badawczą czy ochronę mienia.

Dziewięć Centrów Kompetencji sfinansowanych z funduszy Krajowego Programu Odbudowy i niewymagających żadnych nakładów finansowych po stronie samorządów zostanie wyposażonych w cyfrowe narzędzia do koordynacji lotów dronów, rozwiązania programistyczne pozwalające w sposób bezpieczny na realizację w jednym czasie wielu lotów w danym obszarze geograficznym oraz liczne urządzenia towarzyszące. Będzie to m. in. naziemna infrastruktura trackingowa, precyzyjne dane meteorologiczne, dane dotyczące gęstości zaludnienia, ukształtowania terenu, przeszkód i miejsca do awaryjnego lądowania. Dodatkowo w kilku lokalizacjach Centrów Kompetencji powstaną ośrodki szkoleniowe, gdzie piloci będą podnosić kwalifikacje, przedstawiciele biznesu testować swoje usługi i produkty, zaś urzędnicy i obywatele zdobywać nową wiedzę i umiejętności. Tego typu szkolenia i demonstracje będą w głównej mierze realizowane przez przedsiębiorców związanych z rynkiem dronowym, wykorzystujących wytworzoną infrastrukturę.

O wyborze lokalizacji Centrów Kompetencji decydować będą m. in. wysoka dostępność przestrzeni powietrznej dla lotów dronów, gęstość zaludnienia, powierzchnia zgłoszonego obszaru i uwarunkowania gospodarcze związane z prognozowanym popytem - czytamy na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.