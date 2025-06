– Jest wielu pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, ale jeszcze niedializowanych. Chcemy mieć ich na uwadze, zwłaszcza że są to chorzy trudni w leczeniu – zazwyczaj zmagają się z wieloma schorzeniami, zwłaszcza kardiologicznymi – mówi dr Marcin Jadach, kierownik Oddziału Nefrologii stalowowolskiego szpitala. – Niestety, choroby serca i nerek często idą ze sobą w parze. Dlatego w poradni postawimy na kompleksową opiekę kardionefrologiczną.

W nowo powstałej poradni pacjenci w tzw. okresie przeddializacyjnym będą objęci opieką, której celem jest możliwe jak najdłuższe opóźnienie momentu rozpoczęcia dializ. Otrzymają oni nie tylko wsparcie medyczne, ale także edukację dotyczącą stylu życia i leczenia. W razie potrzeby będą również kwalifikowani do tzw. wyprzedzającego przeszczepu nerki – po wykonaniu odpowiednich badań zostaną wpisani na listę Poltransplantu.

– Trzeba robić wszystko, aby pacjenci z ciężką niewydolnością nerek mogli jak najdłużej funkcjonować bez dializ. Będziemy ich do tego wspierać. Apeluję do lekarzy rodzinnych – jeśli macie pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek, z towarzyszącą niewydolnością serca czy trudnym do opanowania przewodnieniem – kierujcie ich do nas – podkreśla dr Jadach.

Poradnia Niskiego Klirensu będzie funkcjonować w strukturach Poradni Nefrologicznej w przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej. Jak zaznacza dyrektor szpitala, Beata Barcicka-Kłosowska, tego typu poradnie wciąż są rzadkością – zarówno w regionie, jak i w skali kraju.

– To kolejny krok w rozwoju stalowowolskiej nefrologii. Jesteśmy już wiodącym ośrodkiem w województwie pod względem dializ otrzewnowych, które dla wielu pacjentów są dogodniejszą formą leczenia nerkozastępczego niż klasyczna dializoterapia. Uruchomienie Poradni Niskiego Klirensu to działanie skierowane do tych osób, które jeszcze mogą odwlec konieczność leczenia nerkozastępczego – dodaje dyrektor szpitala.

Według szacunków, z chorobami nerek w Polsce zmaga się aż 4,7 miliona osób – czyli średnio co dziesiąty Polak. Najbardziej narażone są osoby starsze, palące, otyłe, z nadciśnieniem tętniczym, zespołem metabolicznym lub z obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku chorób nerek.