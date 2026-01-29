Miesięcznik
Jeżowe 29 stycznia 2026

Będzie nowa ścieżka pieszo-rowerowa między Jeżowem a Nowym Nartem

23 stycznia w Urzędzie Gminy Jeżowe podpisano umowę na budowę drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 1087R na trasie Jeżowe - Wola Raniżowska. Inwestycja obejmie odcinek od granicy powiatów rzeszowskiego i niżańskiego do miejscowości Nowy Nart. Wraz z budową realizowany będzie również nadzór inwestorski.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027. Całkowita wartość inwestycji to 3 754 959,55 zł. Dofinansowanie unijne pokrywa 84 procent kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe środki, czyli wkład własny oraz koszty niekwalifikowalne, zostaną sfinansowane po połowie przez Gminę Jeżowe, która jest liderem projektu, oraz Powiat Niżański - partnera projektu.

Umowę podpisano w obecności przedstawicieli samorządu powiatowego i gminnego oraz wykonawcy. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. starosta niżański Robert Bednarz, wicestarosta Józef Sroka, wójt gminy Jeżowe Marek Stępak, zastępca wójta Michał Wasyliszyn, przedstawiciele rady gminy, urzędnicy odpowiedzialni za inwestycję drogową, a także wykonawca robót i inspektor nadzoru. Tego samego dnia przekazano również plac budowy.

Planowany termin zakończenia prac to listopad 2026 roku. Cała inwestycja będzie miała długość 3,349 km i została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy powstanie w Cholewianej Górze – od ulicy Gęsiówka do skrzyżowania dróg powiatowych nr 1087R i 1086R. Drugi odcinek zaplanowano w Nowym Narcie, gdzie nowa trasa połączy istniejące fragmenty drogi pieszo-rowerowej w rejonie ulicy Stara Droga.

Zakres robót obejmuje m.in. budowę drogi pieszo-rowerowej wraz ze zjazdami, wykonanie kanału technologicznego, ścieku przykrawężnikowego i rowu krytego, zabezpieczenie istniejących sieci, montaż oznakowania poziomego i pionowego oraz budowę trzech bezpiecznych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Przejścia zostaną wyposażone w nowoczesne oświetlenie zasilane energią słoneczną.

O znaczeniu inwestycji mówi starosta niżański Robert Bednarz:

- Głównym celem realizowanego projektu jest stworzenie spójnego i bezpiecznego szlaku komunikacyjnego, który połączy miejscowości Nowy Nart i Cholewiana Góra. Nowa trasa będzie zintegrowana z istniejącą infrastrukturą oraz połączy się z trasą turystyczną Green Velo („Szlak rowerowy ATR”). Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskają wygodną alternatywę dla transportu samochodowego, co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w Powiecie Niżańskim.

Po zakończeniu prac nowa trasa ma służyć zarówno mieszkańcom do codziennego poruszania się, jak i rowerzystom korzystającym z tras turystycznych w regionie.

