Będzie nowa pętla autobusowa na osiedlu Posanie

Prace, których koszt wyniesie ponad 1,48 mln zł, zrealizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego M–VIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nisku. Inwestycja zostanie przeprowadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę odcinka ul. Mostowej oraz skrzyżowania z ul. Brandwicką, budowę drogi manewrowej i miejsc postojowych dla autobusów, wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia, chodników, miejsca obsługi rowerzystów, a także montaż nowoczesnej wiaty przystankowej i elementów małej architektury. Zaplanowano również instalację tablicy informacyjnej.

Prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, podkreśla znaczenie inwestycji. – To kolejny krok w stronę nowoczesnej, przyjaznej i dostępnej komunikacji publicznej w naszym mieście. Nowa pętla autobusowa na osiedlu Posanie to odpowiedź na potrzeby mieszkańców tej dynamicznie rozwijającej się części Stalowej Woli. Stawiamy na funkcjonalność, bezpieczeństwo i komfort użytkowników – zarówno pasażerów, jak i kierowców.

Inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i zgodnie z zasadą DNSH (Do No Significant Harm), co oznacza, że nie może ona wywierać negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Nowa pętla wzmocni system komunikacji miejskiej w Stalowej Woli i przyczyni się do zwiększenia dostępności transportu publicznego dla mieszkańców osiedla Posanie oraz okolicznych rejonów.