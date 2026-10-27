Będzie nowa droga w gminie Jeżowe

Projekt obejmie odcinek od km 0+901 do km 3+552, czyli blisko 2,7 kilometra drogi. Oprócz samej nawierzchni zaplanowano też niezbędną infrastrukturę oraz przebudowę sieci w miejscowości Krzywdy.

Za przygotowanie dokumentacji odpowiada firma EM-ES PROJEKT Usługi Projektowe i Obsługa Inwestycji Budowlanych Mirosława Stępnia. Gmina przeznaczy na ten cel 179 tys. zł. Projektant ma 18 miesięcy na wykonanie zadania, licząc od dnia podpisania umowy.

Dokumentacja to pierwszy i niezbędny krok przed rozpoczęciem właściwej inwestycji. Dopiero na jej podstawie będzie można zaplanować roboty budowlane i oszacować ich koszty.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego drogi oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu osób, które korzystają z niej na co dzień. Gmina zapowiada, że zmodernizowana trasa podniesie standard lokalnej infrastruktury i ułatwi codzienną komunikację.