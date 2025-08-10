Będzie kolejny transfer do Stali Stalowa Wola

– Meczem z KKS Kalisz zakończyliśmy bardzo intensywny mikrocykl. W ciągu tygodnia rozegraliśmy aż trzy spotkania, co stanowiło dla nas spore obciążenie, tym bardziej cieszymy się z dzisiejszego zwycięstwa - mówi Marcin Płuska na pomeczowej konferencji prasowej. – To już trzecia wygrana z rzędu na własnym stadionie, a dla nas jest to niezwykle istotne, żeby budować tutaj fundamenty pod prawdziwą twierdzę. Chcemy, aby każdy rywal, który przyjeżdża do Stalowej Woli, czuł przed nami respekt.

– Od pierwszych minut narzuciliśmy swoje warunki gry, kontrolując wydarzenia zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Cieszy szczególnie bramka zdobyta po dośrodkowaniu z półprzestrzeni.

– W drugiej połowie konsekwentnie realizowaliśmy założenia z pierwszej części meczu. Stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji strzeleckich i szkoda, że nie udało się podwyższyć wyniku, bo mogłoby to uspokoić naszą grę. Przy minimalnej przewadze trzeba było uważać na kontrataki rywali.

– Jesteśmy zadowoleni ze zwycięstwa, z gry na zero z tyłu i z tego, że pokazaliśmy charakter. Teraz opuszczamy Stalową Wolę na dwa tygodnie, ale liczymy, że nasi kibice będą nas wspierać równie gorąco w Nowym Targu, jak robili to dziś. Gratulję drużynie zwycięstwa i idziemy dalej!

– Wspólnie z dyrektorem Kowalskim analizujemy możliwość pozyskania jeszcze jednego zawodnika. Na razie nie zdradzę, czy będzie to młodzieżowiec, czy piłkarz bardziej doświadczony, ale prowadzimy rozmowy i wkrótce wszystko się wyjaśni - mówił opiekun Stali Stalowa Wola.