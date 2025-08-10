Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zielone Osiedle
0.0 / 5
Stalowa Wola 10 sierpnia 2025

Będzie kolejny transfer do Stali Stalowa Wola

W meczu przeciwko KKS 1925 Kalisz po raz szestnasty w rozgrywkach ligowych poprowadził „Stalówkę” trener Marcin Płuska. Poprzedni sezon zakończył trzema porażkami z rzędu. Ten rozpoczął od remisu w Grudziądzu, a następnie jego drużyna odniosła trzy zwycięstwa z rzędu, dwa w lidze i jedno w Pucharze Polski. Po ostatnim meczu szkoleniowiec Stali powiedział, że chce budować w Stalowej Woli twierdzę nie zdobycia dla kolejnych rywali i że spodziewa się w drużynie nowego piłkarza.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

– Meczem z KKS Kalisz zakończyliśmy bardzo intensywny mikrocykl. W ciągu tygodnia rozegraliśmy aż trzy spotkania, co stanowiło dla nas spore obciążenie, tym bardziej cieszymy się z dzisiejszego zwycięstwa - mówi Marcin Płuska na pomeczowej konferencji prasowej. – To już trzecia wygrana z rzędu na własnym stadionie, a dla nas jest to niezwykle istotne, żeby budować tutaj fundamenty pod prawdziwą twierdzę. Chcemy, aby każdy rywal, który przyjeżdża do Stalowej Woli, czuł przed nami respekt.
– Od pierwszych minut narzuciliśmy swoje warunki gry, kontrolując wydarzenia zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Cieszy szczególnie bramka zdobyta po dośrodkowaniu z półprzestrzeni.
– W drugiej połowie konsekwentnie realizowaliśmy założenia z pierwszej części meczu. Stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji strzeleckich i szkoda, że nie udało się podwyższyć wyniku, bo mogłoby to uspokoić naszą grę. Przy minimalnej przewadze trzeba było uważać na kontrataki rywali.
– Jesteśmy zadowoleni ze zwycięstwa, z gry na zero z tyłu i z tego, że pokazaliśmy charakter. Teraz opuszczamy Stalową Wolę na dwa tygodnie, ale liczymy, że nasi kibice będą nas wspierać równie gorąco w Nowym Targu, jak robili to dziś. Gratulję drużynie zwycięstwa i idziemy dalej!
– Wspólnie z dyrektorem Kowalskim analizujemy możliwość pozyskania jeszcze jednego zawodnika. Na razie nie zdradzę, czy będzie to młodzieżowiec, czy piłkarz bardziej doświadczony, ale prowadzimy rozmowy i wkrótce wszystko się wyjaśni - mówił opiekun Stali Stalowa Wola.

Udostępnij artykuł:

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Chcę wygrywać i grać ofensywnie, bo taki futbol lubię
Stalowa Wola
Chcę wygrywać i grać ofensywnie, bo taki futbol lubię
„Stalówka” łaskawa dla drużyny z Kalisza
Stalowa Wola
„Stalówka” łaskawa dla drużyny z Kalisza
Koszykarze Stali dostali „dziką kartę” na grę w II lidze
Stalowa Wola
Koszykarze Stali dostali „dziką kartę” na grę w II lidze
Zdziary w Żabnie, a na Piaskach Unia
Stalowa Wola
Zdziary w Żabnie, a na Piaskach Unia
Lotnik wylądował w Zbydniowie
Stalowa Wola
Lotnik wylądował w Zbydniowie
Oliwier Kowalski w kadrze Podkarpacia U 14
Stalowa Wola
Oliwier Kowalski w kadrze Podkarpacia U 14
Inauguracja z Karpatami w Krośnie, zakończenie z Legionem Pilzno w Nisku
Nisko
Inauguracja z Karpatami w Krośnie, zakończenie z Legionem Pilzno w Nisku
W ostatnią niedzielę sierpnia VI Memoriał Lucjana Treli
Stalowa Wola
W ostatnią niedzielę sierpnia VI Memoriał Lucjana Treli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu