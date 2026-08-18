Będzie kolejna przebudowa drogi w powiecie niżańskim. Ponad 1,3 mln zł dofinansowania

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało listę samorządów, które otrzymają w tym roku pieniądze z rezerwy subwencji na inwestycje drogowe. Wśród 63 zakwalifikowanych samorządów znalazł się Powiat Niżański, który na liście uplasował się na 33. miejscu.

Przyznane środki pozwolą na przebudowę odcinka drogi powiatowej Zdziary - Banachy, na trasie Gózd - Huta Krzeszowska.

Planowany koszt inwestycji to 2 650 280,68 zł. Z tej kwoty 1 325 140 zł stanowi dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej, natomiast pozostałą część pokryje Powiat Niżański.

Przebudowywany fragment będzie kolejnym odcinkiem tej samej drogi, która była już modernizowana dzięki środkom z rezerwy subwencji ogólnej przyznanym w 2025 roku.

Zakres prac będzie obejmował m.in. roboty przygotowawcze, wykonanie zjazdów, podbudowy i nowej nawierzchni, a także roboty wykończeniowe oraz montaż urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu.

Droga nr 1048R ma znaczenie nie tylko dla mieszkańców miejscowości leżących bezpośrednio przy trasie. Jest jednym z ważniejszych połączeń komunikacyjnych dla gmin Jarocin, Ulanów i Harasiuki.

- Droga powiatowa Nr 1048R Zdziary - Banachy stanowi jeden z ważniejszych ciągów drogowych i komunikacyjnych trzech gmin powiatu niżańskiego - mówi starosta niżański Robert Bednarz.

Jak dodaje, droga jest również częścią sieci komunikacyjnej województwa podkarpackiego i powiatu niżańskiego.