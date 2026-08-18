Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
0.0 / 5
Jarocin 18 sierpnia 2026

Będzie kolejna przebudowa drogi w powiecie niżańskim. Ponad 1,3 mln zł dofinansowania

Powiat Niżański otrzyma ponad 1,3 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 1048R Zdziary - Banachy. Tym razem prace obejmą fragment między Gozdem a Hutą Krzeszowską. Cała inwestycja ma kosztować ponad 2,65 mln zł.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało listę samorządów, które otrzymają w tym roku pieniądze z rezerwy subwencji na inwestycje drogowe. Wśród 63 zakwalifikowanych samorządów znalazł się Powiat Niżański, który na liście uplasował się na 33. miejscu.

Przyznane środki pozwolą na przebudowę odcinka drogi powiatowej Zdziary - Banachy, na trasie Gózd - Huta Krzeszowska.

Planowany koszt inwestycji to 2 650 280,68 zł. Z tej kwoty 1 325 140 zł stanowi dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej, natomiast pozostałą część pokryje Powiat Niżański.

Przebudowywany fragment będzie kolejnym odcinkiem tej samej drogi, która była już modernizowana dzięki środkom z rezerwy subwencji ogólnej przyznanym w 2025 roku.

Zakres prac będzie obejmował m.in. roboty przygotowawcze, wykonanie zjazdów, podbudowy i nowej nawierzchni, a także roboty wykończeniowe oraz montaż urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu.

Droga nr 1048R ma znaczenie nie tylko dla mieszkańców miejscowości leżących bezpośrednio przy trasie. Jest jednym z ważniejszych połączeń komunikacyjnych dla gmin Jarocin, Ulanów i Harasiuki.

- Droga powiatowa Nr 1048R Zdziary - Banachy stanowi jeden z ważniejszych ciągów drogowych i komunikacyjnych trzech gmin powiatu niżańskiego - mówi starosta niżański Robert Bednarz.

Jak dodaje, droga jest również częścią sieci komunikacyjnej województwa podkarpackiego i powiatu niżańskiego.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Oddaj krew i uczcij pamięć Powstania Warszawskiego
Nisko
Oddaj krew i uczcij pamięć Powstania Warszawskiego
Jeździł po alkoholu mimo zakazu
Stalowa Wola
Jeździł po alkoholu mimo zakazu
Policjanci częściej patrolują lasy i miejsca wypoczynku
Stalowa Wola
Policjanci częściej patrolują lasy i miejsca wypoczynku
Motocykliści na drodze nie są nieśmiertelni
Motocykliści na drodze nie są nieśmiertelni
Osiedle Poręby z nowymi drogami i parkingami
Stalowa Wola
Osiedle Poręby z nowymi drogami i parkingami
Dożynki Powiatu Niżańskiego w Ulanowie 2026. Cleo i Zenon Martyniuk na scenie
Ulanów
Dożynki Powiatu Niżańskiego w Ulanowie 2026. Cleo i Zenon Martyniuk na scenie
Znów przesunięto otwarcie mostu w Ulanowie. Jest nowy termin
Ulanów
Znów przesunięto otwarcie mostu w Ulanowie. Jest nowy termin
Dwie drogi w Jarocinie po remoncie
Jarocin
Dwie drogi w Jarocinie po remoncie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu