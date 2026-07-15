Będzie aktualizacja strategii dla MOF Stalowej Woli

To już trzecia aktualizacja strategii. Ma ona dostosować dokument do obecnych potrzeb samorządów oraz uwzględnić zmiany, które zaszły od czasu przyjęcia poprzedniej wersji. Chodzi m.in. o uzupełnienie i zmianę listy planowanych projektów oraz dopasowanie zapisów do aktualnych przepisów i możliwości finansowania.

Strategia jest wspólnym planem działania dla gmin i samorządów wchodzących w skład MOF Stalowej Woli. To na jej podstawie realizowane są inwestycje mające wpływ na rozwój całego obszaru, a także składane są wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Zanim dokument zostanie przyjęty, odbędą się konsultacje społeczne. Swoje uwagi i propozycje będą mogli zgłaszać mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz wszystkie zainteresowane osoby.

Szczegóły dotyczące konsultacji, terminów oraz projekt aktualizacji strategii dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stalowej Woli.