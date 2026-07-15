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Stalowa Wola Nisko Pysznica Zaleszany 15 lipca 2026

Będzie aktualizacja strategii dla MOF Stalowej Woli

Samorządy tworzące Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Stalowej Woli rozpoczęły prace nad kolejną aktualizacją wspólnej strategii rozwoju na lata 2021–2027. To dokument, który określa, jakie inwestycje i działania będą realizowane w najbliższych latach oraz ułatwia pozyskiwanie pieniędzy z funduszy europejskich.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

To już trzecia aktualizacja strategii. Ma ona dostosować dokument do obecnych potrzeb samorządów oraz uwzględnić zmiany, które zaszły od czasu przyjęcia poprzedniej wersji. Chodzi m.in. o uzupełnienie i zmianę listy planowanych projektów oraz dopasowanie zapisów do aktualnych przepisów i możliwości finansowania.

Strategia jest wspólnym planem działania dla gmin i samorządów wchodzących w skład MOF Stalowej Woli. To na jej podstawie realizowane są inwestycje mające wpływ na rozwój całego obszaru, a także składane są wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Zanim dokument zostanie przyjęty, odbędą się konsultacje społeczne. Swoje uwagi i propozycje będą mogli zgłaszać mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz wszystkie zainteresowane osoby.

Szczegóły dotyczące konsultacji, terminów oraz projekt aktualizacji strategii dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stalowej Woli.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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