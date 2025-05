Wiec miał się rozpocząć o 20.30, ale kandydat udzielał jeszcze wywiadu telewizji Republika, a na zaimprowizowanym podium, jako pierwszy przemawiał prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

– Dziękuję, że jesteście w tak ważnym momencie. Tutaj, dzisiaj w Stalowej Woli spotykamy się, aby w tym ostatnim momencie udzielić wyjątkowego wsparcia dla wyjątkowego człowieka, jakim jest Karol Nawrocki – mówił prezydent, przedstawiając zebranym żonę Karola Nawrockiego Martę i ich syna Daniela, którzy także przybyli do Stalowej Woli. Była też szefowa jego sztabu wyborczego Emilia Wierzbicki.

Zdaniem prezydenta, tylko Karol Nawrocki może utrzymać „te święte zasady, te święte prawa, które od ponad tysiąclecia budują siłę Polski i naszą tożsamość. Tu, na Podkarpaciu, rozumiemy to bardzo dobrze, bo w naszym sercu jest Polska”.

Lucjusz Nadbereżny mówił także, że przeciwko Karolowi Nawrockiemu uruchomiono cały aparat państwa i media oraz służby specjalne, ale Karol Nawrocki nie da się złamać, bo to człowiek z krwi i kości, zdeterminowany, z zasadami, o mocnym kręgosłupie i sile moralnej, a jego drugie imię to wiarygodność.

W końcu, wzbudzając entuzjazm zebranych, pojawił się na podium sam Karol Nawrocki.

- Dziękuję, że tego wieczora przyszliście właśnie tutaj, aby wspomóc swojego kandydata w naszej wspólnej drodze do zwycięstwa. Jesteśmy dlatego w Stalowej Woli, bo chcemy mieć swoje marzenia i aspiracje, chcemy ambitnej i silnej Polski – mówił kandydat. Rządzący zarzucił mikromanię, podczas gdy Polską stać na wielkość

- Gdy zostanę prezydentem, będę prezydentem waszej przyszłości, ambicji i aspiracji, dla was i dla waszych dzieci – mówił Karol Nawrocki. - My jesteśmy narodem gotowym do wielkich spraw, a Polska, albo będzie wielka, albo jej nie będzie.

Na finiszu kampanii składał też podziękowania.

- Dziękuję wszystkim mieszkańcom Polski, którzy mnie wspierają. Jestem pełen podziwu i wdzięczności za to, że przez wiele miesięcy wspieraliście i wspieracie swojego kandydata na urząd prezydenta Polski. Pomimo tego, że instytucje państwa Donalda Tuska wysyłają na niego prokuraturę, Najwyższą Izbę Kontroli, telewizję rządową, służby specjalne. A nas jest coraz więcej i my idziemy po zwycięstwo – mówił Karol Nawrocki.

Dziękował też za poparcie, jakie udzieliła mu Solidarność oraz Prawo i Sprawiedliwość.

- Jesteśmy teraz w momencie, w którym musimy zrobić ostatnią albo przedostatnią rzecz. W najbliższą niedzielę musimy pójść na wybory, oddać swój głos i oddać Polakom ambitną, odpowiedzialną, sprawiedliwą, bezpieczną, silną i rozwijającą się Polskę. Musimy zrobić ten ostatni krok. I każdy z was ma tę moc, by w najbliższą niedziele odwrócić stan rzeczy w państwie polskim o 180 stopni. Przywrócić Polskę na właściwe tory. To jest ten obywatelski moment, w którym każdy i każda z nas decyduje o losie Polski na kolejne lata, na kolejne dekady. Bo domknięcie systemu Donalda Tuska i zainstalowanie w pałacu prezydenckim Rafała Trzaskowskiego będzie, mówię to ze smutkiem, końcem Polski, jaką znamy. A my się na to nie zgadzamy, i dlatego 18 maja wygramy te wybory. A tylko wielkie zwycięstwo zatrzyma fałszerstwo. Musimy wygrać wyraźnie i jednoznacznie dla Polski. Niech żyje Stalowa Wola! Niech żyje Podkarpacie! Niech żyje Polska! Do zwycięstwa! – zakończył Karol Nawrocki.