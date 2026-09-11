Będą rozmawiać o schizofrenii. Szpital zaprasza mieszkańców na wyjątkowe spotkanie

Spotkanie odbędzie się w Centrum Zdrowia Psychicznego. Wejście zaplanowano przez Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych od strony ulicy Wyszyńskiego. Jeśli pogoda dopisze, uczestnicy spotkają się w ogrodzie przy Centrum Zdrowia Psychicznego. W przypadku deszczu lub chłodu wydarzenie zostanie przeniesione do części administracyjnej Oddziału Psychiatrycznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

14 września obchodzony jest Światowy Dzień Chorych na Schizofrenię. To okazja nie tylko do mówienia o samej chorobie, ale przede wszystkim do zwrócenia uwagi na potrzeby osób, które się z nią mierzą. Jednym z celów tego dnia jest przełamywanie stereotypów, budowanie zrozumienia i przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorujących psychicznie.

Choroba, która zmienia sposób postrzegania rzeczywistości

Schizofrenia jest przewlekłą chorobą, która może znacząco wpływać na sposób myślenia, przeżywania emocji, postrzegania rzeczywistości i zachowania. Dla osoby chorej doświadczenia związane z chorobą są realne i mogą wiązać się z silnym lękiem, cierpieniem czy poczuciem zagubienia.

Jednymi z trudniejszych elementów choroby mogą być zmiany zachowania, wycofanie i izolowanie się od innych, a także objawy psychotyczne. Osoba chora może doświadczać rzeczy, których inni nie doświadczają, albo zupełnie inaczej interpretować wydarzenia i sytuacje.

- To trudny temat i trudna choroba, ale po to właśnie włączamy się w obchody Światowego Dnia Chorych na Schizofrenię, aby o tym rozmawiać i oswajać nasze społeczeństwo z tym zagadnieniem. Dlatego w najbliższy poniedziałek - 14 września, zapraszamy na spotkania przy herbacie chorych, ich rodziny, a także osoby chcące dowiedzieć się czegoś na temat tej choroby - tłumaczy Bożena Żyrek, pielęgniarka oddziałowa w Oddziale Psychiatrycznym SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Odpowiednio dobrane leczenie może ograniczyć, a nawet wyeliminować część objawów i pomóc choremu wrócić do codziennego funkcjonowania. Znaczenie mają nie tylko leki, ale również edukacja, rehabilitacja psychiatryczna oraz wsparcie rodziny i najbliższego otoczenia.