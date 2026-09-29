Będą MOP-y z prawdziwego zdarzenia

Ekspresowa „Dziewiętnastka” na całej swej już istniejącej długości jest nader skromna w udogodnienia dla podróżujących po niej. MOP-y są tylko parkingami z toaletami; brakuje stacji paliw i barów. To ma się zmienić.

GDDKiA zdecydowała o zagospodarowaniu dwóch MOP-ów. Będą to Jeżowe i Podgórze. Pierwszy jest po prawej stronie drogi z Rzeszowa do Lublina. Drugi w kierunku na Rzeszów jest po stronie przeciwnej. Oba będą miały stacje paliw, stacje ładowania pojazdów elektrycznych i bary, albo tylko punkty bistro. Na MOP Podgórze ma być zbudowany też motel. Zarządca podkarpackiej części ekspresówki na chętnych czeka do 23 listopada. Kto złoży najkorzystniejszą ofertę będzie miał gwarancję dzierżawy miejsca na 15 lat, z możliwością jej przedłużenia o kolejnych 10 lat.

Zmienia się S19 również w kierunku na Lublin i dalej Białystok. Lubelska RDDKiA wydzierżawiła już miejsca na MOP właścicielom foodtrucków. Półśrodek, ale lepszy niż nic.