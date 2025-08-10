Będą dziękować za tegoroczne plony

Gminne dożynki rozpoczną się mszą świętą dziękczynną w intencji rolników. Następnie odbędzie się ceremoniał dożynkowy oraz przekazanie przez starostów dożynek żniwnych darów.

Organizatorzy wydarzenia przygotowali szereg atrakcji, będą dmuchańce, malowanie twarzy, kiermasz książek czy stoiska kulinarne.

Nie zabraknie także akcentów muzycznych, wystąpią lokalni artyści oraz zaproszeni goście w tym m.in. zespół Fever, MeGustar. Na finał zaplanowano zabawę pod gwiazdami z zespołem Kumple Panny Młodej.