Radomyśl nad Sanem 10 sierpnia 2025

Będą dziękować za tegoroczne plony

W piątek, 15 sierpnia w miejscowości Wola Rzeczycka odbędą się dożynki Gminy Radomyśl nad Sanem. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14.00 na stadionie sportowym w Woli Rzeczyckiej.

avatar
Aleksandra Soból

dziennikarka

Gminne dożynki rozpoczną się mszą świętą dziękczynną w intencji rolników. Następnie odbędzie się ceremoniał dożynkowy oraz przekazanie przez starostów dożynek żniwnych darów. 

Organizatorzy wydarzenia przygotowali szereg atrakcji, będą dmuchańce, malowanie twarzy, kiermasz książek czy stoiska kulinarne. 

Nie zabraknie także akcentów muzycznych, wystąpią lokalni artyści oraz zaproszeni goście w tym m.in. zespół Fever, MeGustar. Na finał zaplanowano zabawę pod gwiazdami z zespołem Kumple Panny Młodej.

