Będą czyścić rowy i zbiorniki. Miasto wybrało wykonawcę

Roboty obejmą rowy na osiedlu Charzewice, rów biegnący od ul. Staszica do rzeki San, rowy na osiedlu Zasanie, a także zbiornik wodny przy ul. Działkowców i międzywale Sanu.

W ramach zadania zostaną usunięte namuł i roślinność, oczyszczone zostaną rowy oraz skarpy, a także wykonane niezbędne prace konserwacyjne przy urządzeniach odwadniających. Dzięki temu woda opadowa będzie mogła sprawniej odpływać podczas intensywnych deszczy, co ma ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień.

Miasto co roku prowadzi prace związane z utrzymaniem infrastruktury odwadniającej, aby zapewnić jej sprawne działanie i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza podczas gwałtownych opadów deszczu.