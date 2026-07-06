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Stalowa Wola 6 lipca 2026

Będą czyścić rowy i zbiorniki. Miasto wybrało wykonawcę

Miasto Stalowa Wola wybrało firmę, która zajmie się konserwacją rowów odwadniających oraz zbiorników wodnych. Prace wykona Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Roboty obejmą rowy na osiedlu Charzewice, rów biegnący od ul. Staszica do rzeki San, rowy na osiedlu Zasanie, a także zbiornik wodny przy ul. Działkowców i międzywale Sanu.

W ramach zadania zostaną usunięte namuł i roślinność, oczyszczone zostaną rowy oraz skarpy, a także wykonane niezbędne prace konserwacyjne przy urządzeniach odwadniających. Dzięki temu woda opadowa będzie mogła sprawniej odpływać podczas intensywnych deszczy, co ma ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień.

Miasto co roku prowadzi prace związane z utrzymaniem infrastruktury odwadniającej, aby zapewnić jej sprawne działanie i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza podczas gwałtownych opadów deszczu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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