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Nisko 29 lipca 2026

BCU w Nisku ma elektrycznego volkswagena

Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Energetyki w Nisku wzbogaciło się o nowy samochód elektryczny Volkswagen ID. Buzz. Pojazd został zakupiony przez Powiat Niżański w ramach projektu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i przekazany placówce do celów dydaktycznych.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Auto będzie wykorzystywane podczas nowego szkolenia „Energetyka a elektromobilność”, które wkrótce dołączy do oferty BCU. Uczestnicy zajęć będą zdobywać praktyczną wiedzę dotyczącą eksploatacji pojazdów elektrycznych, infrastruktury ładowania oraz nowoczesnych systemów energetycznych.

W ramach tej samej inwestycji pracownie BCU wyposażono również w stacje ładowania pojazdów elektrycznych, które posłużą jako stanowiska do ćwiczeń. Na terenie centrum powstała także zewnętrzna ładowarka przeznaczona na potrzeby zajęć i obsługi nowego samochodu.

Zakup elektrycznego volkswagena to kolejny etap rozwoju Branżowego Centrum Umiejętności, które przygotowuje ofertę szkoleniową odpowiadającą potrzebom rynku pracy i rozwijającej się elektromobilności.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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