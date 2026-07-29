BCU w Nisku ma elektrycznego volkswagena

Auto będzie wykorzystywane podczas nowego szkolenia „Energetyka a elektromobilność”, które wkrótce dołączy do oferty BCU. Uczestnicy zajęć będą zdobywać praktyczną wiedzę dotyczącą eksploatacji pojazdów elektrycznych, infrastruktury ładowania oraz nowoczesnych systemów energetycznych.

W ramach tej samej inwestycji pracownie BCU wyposażono również w stacje ładowania pojazdów elektrycznych, które posłużą jako stanowiska do ćwiczeń. Na terenie centrum powstała także zewnętrzna ładowarka przeznaczona na potrzeby zajęć i obsługi nowego samochodu.

Zakup elektrycznego volkswagena to kolejny etap rozwoju Branżowego Centrum Umiejętności, które przygotowuje ofertę szkoleniową odpowiadającą potrzebom rynku pracy i rozwijającej się elektromobilności.