Spotkanie rozpoczęło się po myśli gospodarzy. Stal wygrała pierwszą kwartę 25:20. W drugiej odsłonie goście poprawili skuteczność, a po celnych rzutach „za trzy” Wójcigi i Marcala, objęli tuż przed przerwą prowadzenie 39:35. Oddali je na początku czwartej „ćwiartki”, kiedy sprawy w swoje ręce wziął Dawid Zaguła. Lider Stali najpierw trafił zza linii 6,75 m, a następnie dołożył dwa celne rzuty z gry. Dzięki jego skuteczności zielono-czarni odzyskali prowadzenie, wygrywając 67:65.

Ostatnie pięć minut należało do Wiktora Siemianiuka i Jakuba Kunca. Pierwszy z nich zdobył osiem punktów z rzędu, a Jakub Kunc skutecznie walczył o zbiórki pod oboma koszami - notując dwie w obronie, jedną w ataku - a na „deser” dołożył dwa punkty, po których goście musieli pogodzić się z porażką. Na 36 sekund przed końcową syreną Stal prowadziła 80:71. Wynik spotkania ustalił Norbert Maciejak, który wykorzystał dwa z trzech rzutów wolnych po przewinieniu technicznym dla Matyi.



STAL STALOWA WOLA - BASKET HILLS BIELSKO-BIAŁA 84:73 (25:20, 10:19, 20:20, 29:14)

STAL: Zaguła 24 (2x3, 8 zb.0, Maciejak 18 (1x3, 7 zb., 7 as.), Siemianiuk 15 (3x3), Kunc 13 (3x3, 10 zb.), Klawa 6 (3 bl.0 oraz Barnuś 3, Jarecki 3 (1x3), Paterek 2, Jadaś.

BH: Łukasik 21 (8 zb.), Mamcarczyk 11 (7 as.), Matyja 8 (17 zb.), Janicki 7 (1x3), Adamus 3 (1x3) oraz Marcol 9 (1x3), Wójciga 9 (3x3), Ola 4 (1x3), Usendiah 1, Prochownik, Smoleń.

Sędziowali: Paweł Nieradko, Michał Drewniak (Lublin).

Widzów 330.

Foto. Damian Kuziora