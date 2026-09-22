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Stalowa Wola 22 września 2026

Barwy Jesieni. Międzypokoleniowy piknik w Stalowej Woli

Kreatywne warsztaty, wymiana roślin, jesienna sesja zdjęciowa, atrakcje dla dzieci i sąsiedzki poczęstunek - to propozycje przygotowane w ramach Międzypokoleniowego Pikniku „Barwy Jesieni”. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 25 września, w Stalowej Woli. Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Piknik organizuje grupa nieformalna #MiędzyNamiPokoleniami pod patronatem Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM”, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Spotkanie odbędzie się przy ul. Energetyków 33 i potrwa od godz. 15 do 18. Organizatorzy przygotowali warsztaty kreatywne, podczas których będzie można wykonać stroiki w dyniach i jesienne dekoracje. Zaplanowano również sąsiedzką wymianę roślin - uczestnicy mogą przynieść roślinę lub szczepkę i wymienić ją na inną.

Na najmłodszych czekać będą fantazyjne fryzury i malowanie twarzy. Będzie można także zrobić pamiątkowe zdjęcie w specjalnie przygotowanej jesiennej scenerii.

Dopełnieniem spotkania będzie sąsiedzki poczęstunek. W menu znajdą się kiełbaski z grilla, chleb ze smalcem oraz wata cukrowa.

Wszystkie przygotowane atrakcje będą bezpłatne. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 694 164 300 oraz za pośrednictwem profilu społecznościowego: https://www.facebook.com/spectrumstw/

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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