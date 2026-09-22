Barwy Jesieni. Międzypokoleniowy piknik w Stalowej Woli

Piknik organizuje grupa nieformalna #MiędzyNamiPokoleniami pod patronatem Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM”, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Spotkanie odbędzie się przy ul. Energetyków 33 i potrwa od godz. 15 do 18. Organizatorzy przygotowali warsztaty kreatywne, podczas których będzie można wykonać stroiki w dyniach i jesienne dekoracje. Zaplanowano również sąsiedzką wymianę roślin - uczestnicy mogą przynieść roślinę lub szczepkę i wymienić ją na inną.

Na najmłodszych czekać będą fantazyjne fryzury i malowanie twarzy. Będzie można także zrobić pamiątkowe zdjęcie w specjalnie przygotowanej jesiennej scenerii.

Dopełnieniem spotkania będzie sąsiedzki poczęstunek. W menu znajdą się kiełbaski z grilla, chleb ze smalcem oraz wata cukrowa.

Wszystkie przygotowane atrakcje będą bezpłatne. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 694 164 300 oraz za pośrednictwem profilu społecznościowego: https://www.facebook.com/spectrumstw/