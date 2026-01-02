Barwny Orszak Trzech Króli znów w Stalowej Woli

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14.00 mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie. Po nabożeństwie uczestnicy wyruszą w uroczystym przemarszu ulicami: Rozwadowską, przez rondo Orląt Lwowskich, ponownie ulicą Rozwadowską oraz Aleją Jana Pawła II. Zakończenie Orszaku zaplanowano przy Bazylice Konkatedralnej w Stalowej Woli, gdzie odbędzie się pokłon Świętej Rodzinie.

Organizatorzy zapowiadają, że na uczestników będzie czekał ciepły posiłek i tradycyjne korony, rozdawane bezpłatnie.

Integralną częścią wydarzenia będzie również koncert zespołu Akademia Ciupaga. Formacja znana z łączenia góralskiego folkloru z elementami muzyki klasycznej i nowoczesnej zaprezentuje specjalny program kolędowy, wpisujący się w świąteczny charakter Orszaku.

Partnerem wydarzenia jest Miasto Stalowa Wola, a honorowy patronat nad Orszakiem objął Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Organizatorami są Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń oraz parafie z Dekanatu Stalowa Wola.

Orszak Trzech Króli od lat stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń religijno-kulturalnych w mieście, integrując lokalną społeczność i przypominając o bogatej tradycji wspólnego kolędowania i świętowania.