Stalowa Wola 2 stycznia 2026

Barwny Orszak Trzech Króli znów w Stalowej Woli

Już 6 stycznia Stalowa Wola ponownie stanie się miejscem barwnego i radosnego świętowania Uroczystości Objawienia Pańskiego. Tego dnia ulicami miasta przejdzie Orszak Trzech Króli pod hasłem „Nadzieją się ciesz!”, gromadząc mieszkańców w różnym wieku.

Karolina Kusińska

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14.00 mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie. Po nabożeństwie uczestnicy wyruszą w uroczystym przemarszu ulicami: Rozwadowską, przez rondo Orląt Lwowskich, ponownie ulicą Rozwadowską oraz Aleją Jana Pawła II. Zakończenie Orszaku zaplanowano przy Bazylice Konkatedralnej w Stalowej Woli, gdzie odbędzie się pokłon Świętej Rodzinie.

Organizatorzy zapowiadają, że na uczestników będzie czekał ciepły posiłek i tradycyjne korony, rozdawane bezpłatnie.

Integralną częścią wydarzenia będzie również koncert zespołu Akademia Ciupaga. Formacja znana z łączenia góralskiego folkloru z elementami muzyki klasycznej i nowoczesnej zaprezentuje specjalny program kolędowy, wpisujący się w świąteczny charakter Orszaku.

Partnerem wydarzenia jest Miasto Stalowa Wola, a honorowy patronat nad Orszakiem objął Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Organizatorami są Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń oraz parafie z Dekanatu Stalowa Wola.

Orszak Trzech Króli od lat stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń religijno-kulturalnych w mieście, integrując lokalną społeczność i przypominając o bogatej tradycji wspólnego kolędowania i świętowania.

