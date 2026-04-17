Bartosz Zych z Niska w kadrze Nikoli Grbicia

Bartosz Zych jest synem byłej siatkarki, a obecnie nauczycielki wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku - Agaty Zych oraz byłego siatkarza m.in. Mostostalu Kędzierzyn-Koźle, Resovii i Orkana Nisko - Jarosława Zycha. W reprezentacji Polski znalazł się w elitarnym gronie siedmiu przyjmujących, obok takich siatkarskich sław, jak Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk czy Aleksander Śliwka.

Polacy przygotowania do rozgrywek rozpoczną się początkiem maja w Spale. Przed startem Ligi Narodów rozegrają mecze towarzyskie w Sosnowcu i Katowicach (20–23 maja), z Bułgarią, Serbią i Ukrainą.

Najważniejszą imprezą sezonu będą wrześniowe mistrzostwa Europy, które odbędą się w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i Włoszech. Reprezentacja Polski przystąpi do turnieju jako obrońca tytułu, a stawką będzie takze kwalifikacja olimpijska do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku.

Szeroki skład reprezentacji Polski na sezon 2026:

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Dawid Dulski, Wojciech Gajek, Bartosz Gomułka, Aliaksei Nasevich, Kewin Sasak

Przyjmujący: Tomasz Fornal, Michał Gierżot, Michał Grabek, Jakub Kiedos, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Jakub Szymański, Aleksander Śliwka, Bartosz Zych

Środkowi: Mateusz Bieniek, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Adrian Markiewicz, Jakub Nowak, Mateusz Nowak, Mateusz Poręba

Rozgrywający: Marcel Bakaj, Błażej Bień, Jan Firlej, Marcin Komenda, Jakub Przybyłkowicz, Sergiusz Serafin

Libero: Jakub Ciunajtis, Bartosz Fijałek, Maksymilian Granieczny, Maksym Kędzierski, Jakub Popiwczak