Nisko 17 kwietnia 2026

Bartosz Zych z Niska w kadrze Nikoli Grbicia

Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy, Nikola Grbić, ogłosił szeroką, 37-osobową kadrę na sezon 2026. W gronie przyjmujących znalazł się Bartosz Zych z Niska, absolwent niżańskiej PSP nr 1, wychowanek Asseco Resovii, młodzieżowy reprezentant Polski, a od ubiegłego roku zawodnik ZAKSY Kędzierzyn-Koźle - trzykrotnego triumfatora Ligi Mistrzów i dziewięciokrotnego mistrza Polski.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Bartosz Zych jest synem byłej siatkarki, a obecnie nauczycielki wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku - Agaty Zych oraz byłego siatkarza m.in. Mostostalu Kędzierzyn-Koźle, Resovii i Orkana Nisko - Jarosława Zycha. W reprezentacji Polski znalazł się w elitarnym gronie siedmiu przyjmujących, obok takich siatkarskich sław, jak Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk czy Aleksander Śliwka.

Polacy przygotowania do rozgrywek rozpoczną się początkiem maja w Spale. Przed startem Ligi Narodów rozegrają mecze towarzyskie w Sosnowcu i Katowicach (20–23 maja), z Bułgarią, Serbią i Ukrainą.
Najważniejszą imprezą sezonu będą wrześniowe mistrzostwa Europy, które odbędą się w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i Włoszech. Reprezentacja Polski przystąpi do turnieju jako obrońca tytułu, a stawką będzie takze kwalifikacja olimpijska do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku.

Szeroki skład reprezentacji Polski na sezon 2026:
Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Dawid Dulski, Wojciech Gajek, Bartosz Gomułka, Aliaksei Nasevich, Kewin Sasak
Przyjmujący: Tomasz Fornal, Michał Gierżot, Michał Grabek, Jakub Kiedos, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Jakub Szymański, Aleksander Śliwka, Bartosz Zych
Środkowi: Mateusz Bieniek, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Adrian Markiewicz, Jakub Nowak, Mateusz Nowak, Mateusz Poręba
Rozgrywający: Marcel Bakaj, Błażej Bień, Jan Firlej, Marcin Komenda, Jakub Przybyłkowicz, Sergiusz Serafin
Libero: Jakub Ciunajtis, Bartosz Fijałek, Maksymilian Granieczny, Maksym Kędzierski, Jakub Popiwczak

