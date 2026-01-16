Bartosz Pioterczak grać będzie wiosną w KSZO

Obecna sytuacja kadrowa w tyskim zespole - bardzo mocny i szeroki skład - sprawiła, że Pioterczak gdyby został mógł miec ogromne problemy z regularną grą. Właśnie dlatego wypożyczenie do klubu z niższej ligi, który walczy o drugoligowy awans, ma być dla młodego zawodnika najlepszym rozwiązaniem na dalszy rozwój.

Bartosz Pioterczak w trwającym sezonie Betclic 1. ligi zanotował tylko jeden występ. 28 listopada 2025 roku pojawił się na boisku w końcówce spotkania z Miedzią Legnica, przegranego przez GKS Tychy 1:6. Wcześniej młody pomocnik, grając w Stali Stalowa Wola, zanotował łącznie 53 oficjalne spotkania na szczeblu centralnym.