Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 16 stycznia 2026

Bartosz Pioterczak grać będzie wiosną w KSZO

Stało się to, o czym mówiło się w piłkarskich kręgach od kilkunastu dni. Nowym piłkarzem KSZO został wychowanek AP Stalowa Wola, były pomocnik „Stalówki”, a przez ostatnie pół roku GKS Tychy - Bartosz Pioterczak.

Mariusz Biel

Obecna sytuacja kadrowa w tyskim zespole - bardzo mocny i szeroki skład - sprawiła, że Pioterczak gdyby został mógł miec ogromne problemy z regularną grą. Właśnie dlatego wypożyczenie do klubu z niższej ligi, który walczy o drugoligowy awans, ma być dla młodego zawodnika najlepszym rozwiązaniem na dalszy rozwój.

Bartosz Pioterczak w trwającym sezonie Betclic 1. ligi zanotował tylko jeden występ. 28 listopada 2025 roku pojawił się na boisku w końcówce spotkania z Miedzią Legnica, przegranego przez GKS Tychy 1:6. Wcześniej młody pomocnik, grając w Stali Stalowa Wola, zanotował łącznie 53 oficjalne spotkania na szczeblu centralnym.

Mariusz Biel

