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3.0 / 5
6 czerwca 2026

Bartłomiej Wilczewski - Ratownik ze Stalowej Woli jadąc do pracy uratował starsze małżeństwo z płonącego domu. Tu liczyła się każda sekunda.

Gdyby nie on, najprawdopodobniej nie przeżyliby tego poranka. 6 czerwca 2026 wyjeżdżając do pracy, zauważył dym wydobywający się z sąsiedniego domu. Nie zawahał się ani chwili. Wyważył furtkę, obudził śpiących mieszkańców i pomógł im uciec przez okno. Kilka chwil później doszło do wybuchu, a budynek stanął w płomieniach. Bartłomiej Wilczewski uratował dwoje ludzi. Oni ocalili życie, ale stracili cały dorobek swoich lat.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Wyjeżdżał do pracy, gdy zobaczył czarny dym

Sobota, godzina 6.10. Dla Bartłomieja Wilczewskiego, ratownika medycznego Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, na co dzień pracującego w podstacji w Stalowej Woli, miał to być zwyczajny początek kolejnego dyżuru.

Kiedy wyjeżdżał z domu przy ulicy Cyprysowej na osiedlu Piaski, jego uwagę zwrócił gęsty, czarny dym unoszący się nad sąsiednią posesją.

Od razu pomyślał o mieszkającym tam starszym małżeństwie.

– Wiedziałem, że o tej porze jeszcze śpią – wspomina.

Nie analizował sytuacji. Nie czekał ani chwili. Ruszył na pomoc.

Wyważył furtkę i zaczął dobijać się do okien

Ratownik wyważył furtkę prowadzącą na posesję i wbiegł na podwórko. Dom był już zadymiony.

Pukał do okien, dobijał się do drzwi, wołał mieszkańców. Wiedział, że liczy się każda sekunda.

W niewielkim drewnianym domu mieszka starsze, schorowane małżeństwo. Ludzie skromni, pracowici, od lat związani z tym miejscem. Żyli spokojnie, utrzymując się z niewielkiego przydomowego gospodarstwa. W ogródku uprawiali warzywa i kukurydzę, hodowali także gołębie. Ich życie toczyło się wokół domu, ogrodu i codziennych obowiązków.

Po chwili do okna podeszła kobieta. Zaspana, zdezorientowana, jeszcze nieświadoma śmiertelnego zagrożenia. Za nią pojawił się jej mąż.

Bartłomiej Wilczewski pomógł im wydostać się przez okno i jak najszybciej oddalić od budynku.

Kilka metrów dalej usłyszeli wybuch

To były dosłownie chwile.

– Gdy tylko oddaliliśmy się kilka metrów od domu, usłyszeliśmy potężny wybuch. Chwilę później budynek stanął w płomieniach – relacjonuje ratownik.

Widok był przerażający. Ogień błyskawicznie objął drewnianą konstrukcję.

Dopiero wtedy wszyscy zdali sobie sprawę, jak niewiele brakowało do tragedii.

– Gdyby zostali w środku jeszcze kilka minut, nie mieliby żadnych szans – mówi.

Ratownik natychmiast wezwał straż pożarną i pogotowie ratunkowe.

Ocalili życie, ale stracili wszystko

Najważniejsze, że starszemu małżeństwu nic poważnego się nie stało. Nie wymagali hospitalizacji.

Cena za ocalenie życia okazała się jednak ogromna.

W ogniu spłonął ich dom i cały dobytek. Zostały tam dokumenty, ubrania, sprzęty codziennego użytku, oszczędności oraz pamiątki gromadzone przez całe życie.

Dziś po wielu latach pracy i wyrzeczeń muszą mierzyć się z dramatem utraty niemal wszystkiego, co mieli.

Uciekli tak, jak stali – wyrwani ze snu, bez czasu na zabranie czegokolwiek.

Kilka minut, które uratowały dwa życia

Trudno nie odnieść wrażenia, że tego poranka o wszystkim zdecydowały minuty. Gdyby Bartłomiej Wilczewski wyjechał do pracy chwilę później lub nie zwrócił uwagi na dym wydobywający się z budynku, historia mogłaby zakończyć się zupełnie inaczej.

Dzięki jego błyskawicznej reakcji starsze małżeństwo zdążyło opuścić dom przed wybuchem i pożarem. Ocalili życie, choć stracili wszystko, co przez lata zgromadzili pod swoim dachem.

To historia o tragedii, która mogła pochłonąć dwa ludzkie życia, ale także o człowieku, który w decydującym momencie nie przeszedł obojętnie. Dzięki jego odwadze i natychmiastowej reakcji starsze małżeństwo dostało szansę, by zacząć wszystko od nowa.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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Aktualna ocena:  3.0

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