Do rywalizacji przystąpiło 24 uczniów szkół średnich – technicznych z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. To zwycięzcy eliminacji szkolnych. W Gorzycach czekał na nich najpierw pisemny test a później zadanie praktyczne.

RCEZ w Nisku reprezentowało trzech uczniów z klasy 3A technikum mechatronicznego: Karol Kapusta, Bartłomiej Łepko i Jakub Pelc. Bartłomiej Łepko i Jakub Pelc zakwalifikowali się do finałowej ósemki i przystąpili do części praktycznej konkursu. W tej części rozgrywki Bartkowi zabrakło jednego punktu by wygrać tę rywalizację. Ostateczne zajął zaszczytne drugie miejsce w konkursie o „Super Technika Regionu”, zdobywając tym samym bardzo wiele nagród rzeczowych, ufundowanych przez partnerów konkursu. Ponadto zdobywcy 3 pierwszych miejsc wygrali 2-dniową wycieczkę do Wrocławia.

Opiekunem uczniów był nauczyciel przedmiotów zawodowych Tomasz Wieleba.