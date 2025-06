Bartłomiej Idec królem strzelców drugi raz z rzędu

Fot. Jacek Kozieł - JK Fotografia Sportowa

W ubiegłym sezonie o pierwsze miejsce w rankingu najlepszych strzelców rywalizował, niemalże do końca, z napastnikiem KP Zarzecze, Adamem Kozyrą. Wygrał ją, zapisując na koncie 44 trafienia. W tym sezonie zdobył cztery bramki mniej, ale za to to jego drużyna awansowała do klasy A.

Miejsce drugie w klasyfikacji najlepszych strzelców drugiej grupy klasy B zajął Daniel Guściora z Rotundy Krzeszów - lider po rundzie jesiennej z 20 golami - a trzecie, Adrian Lokaj z Orła Glinianka. Trzy kolejne miejsca zajęli piłkarze Milenium Bieliny: Radosław Fąfara, Dawid Fąfara, Szymon Łyko.

Klasyfikacja najlepszych strzelców grupy II klasy B w sezonie 2024/25

1. Bartłomiej Idec (Kotowa Wola) - 40

2. Daniel Guściora (Rotunda Krzeszów) - 29

3. Adrian Lokaj (Orzeł Glinianka) - 26

4. Radosław Fąfara (Milenium Bieliny) - 24

5. Dawid Fąfara (Milenium Bieliny) - 23

Szymon Łyko (Milenium Bieliny) - 23

7. Mariusz Stelmach (Wichry Rzeczyca Długa) - 21

8. Artur Szafran (WKS Kurzyna) - 19

9. Mariusz Chaber (Orzeł Rudnik nad Sanem) - 16

Dawid Idec (Truck Kotowa Wola) - 16

Maciej Klekacz (Rotunda Krzeszów) - 16

Łukasz Kluk (Orzeł Rudni nad Sanem) - 16

Jakub Kopeć (Truck Kotowa Wola) - 16