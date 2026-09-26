Barok, intrygi i Kupidyn. Teatr „Pułapka” zaprasza na premierę nowej komedii

Bohaterem spektaklu jest hrabia przekonany, że miłość to uczucie, którego można uniknąć. Dumny i niedostępny kawaler szybko przekona się jednak, że nawet najlepiej strzeżone serce nie zawsze jest bezpieczne, gdy do gry wkracza Kupidyn.

Twórcy zabiorą widzów do świata barokowego przepychu, muzyki, intryg i uczuć. Nie zabraknie humoru, efektownych kostiumów i perypetii, które skutecznie pokrzyżują plany głównego bohatera.

Za reżyserię przedstawienia odpowiada Volodymyr Martyshchuk. Scenografię przygotowała Lidia Biernat, a kostiumy Ewa Kusińska. Za przygotowanie wokalne odpowiada Paweł Bazan, natomiast choreografię opracowała Sylwia Świątek-Olejnik.

Na scenie wystąpią: Milena Burdzy, Kamila Członka, Arkadiusz Dul, Witold Habuda, Sylwia Kochan, Oleksandra Martyshchuk, Izabella Ossowska, Piotr Rut, Stanisław Tunia, Przemysław Turbak i Diana Wach.

Premierę „Miłości w stylu barokowym” zaplanowano na sobotę, 3 października, o godz. 18 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Wstęp na spektakl jest bezpłatny.