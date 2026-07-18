Barbara Cena pierwszą kobietą na czele HSW S.A.

Barbara Cena jest finansistką i menedżerką z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, kontrolingu, rachunkowości, zarządzaniu ryzykiem finansowym oraz w realizacji projektów inwestycyjnych.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Administracji w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w zakresie prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie swojej ścieżki zawodowej zdobyła wiele certyfikatów potwierdzających m.in. zarządzania zmianą, ryzykiem (MoR), czy projektami.

Posiada tytuł Executive MBA uzyskany na Politechnice Rzeszowskiej w Rzeszowie Wydział Zarządzania we współpracy Stowarzyszeniem Doliny Lotniczej.

Od 2017 roku związana z HSW S.A., kierowała działami finansów i księgowości. W okresie pozyskania przez HSW największych kontraktów zbrojeniowych na dostawy sprzętu artyleryjskiego do MON odpowiadała za rentowność operacyjną Spółki, wdrożenie optymalizacji kosztów i kontrolę wyników finansowych.

W latach 2023-2026 nadzorowała proces dokapitalizowania HSW przez Skarb Państwa kwotą 855 mln zł przeznaczoną na rozbudowę potencjału produkcyjnego i inwestycje w infrastrukturę zakładu. Brała udział w procesach zwiększania aktywów HSW poprzez procesy przejęcia i inkorporacji trzech spółek produkcyjnych w nowe struktury finansowe i organizacyjne przedsiębiorstwa i utworzenie oddziałów HSW w Dęblinie, Sanoku i Stalowej Woli.

Od czerwca 2024 r. była członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Huty Stalowa Wola S.A. odpowiedzialną za strategię finansową Spółki oraz procesy inwestycyjne zwiększające moce produkcyjne przedsiębiorstwa, w tym rozbudowę zakładu produkcyjnego, zakup i uruchamianie nowych linii produkcyjnych oraz cyfryzację procesów i wdrażanie projektów bezpieczeństwa danych. Odpowiadała także za obszar zarządzania zasobami ludzkimi w okresie wzmożonego rozwoju organizacji pod kątem liczby zatrudnionych oraz kompetencji załogi. W 2025 roku Huta Stalowa Wola S.A. osiągnęła rekordowe w swojej historii wyniki finansowe 4 mld zł przychodów, 676 mln zł zysku netto co daje wysoką rentowność Spółki.

W latach 2025-2026 brała aktywny udział po stronie HSW w wieloetapowych negocjacjach z Agencją Uzbrojenia MON, Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie zawarcia umów handlowych finansowanych za pomocą Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy (SAFE). Negocjacje zostały zakończone podpisaniem przez HSW S.A. w dniu 30 maja 2026 roku umów finansowanych z programu SAFE o łącznej wartości blisko 60 mld zł netto, z czego w ramach kontraktów dla HSW 42 mld zl, co zwiększyło maksymalnie wartość portfela zamówień oraz zapewnia Spółce wieloletnią perspektywę produkcyjną.

W ramach umów SAFE HSW S.A. dostarczy 146 bojowych wozów piechoty Borsuk; 96 armatohaubic Krab kal. 155 mm, ponad 1000 pojazdów towarzyszących dla systemu Homar-K, 64 samobieżne moździerze Rak, wozy dowodzenia, rozpoznawcze, amunicyjne i remontowe, pojazdy towarzyszące dla 6 dywizjonowych modułów ogniowych K9PL, kilkadziesiąt wozów dowodzenia Waran 4×4.

W swojej pracy stawia na nowoczesne metody zarządzania, dbając o wysoką kulturę organizacyjną, optymalne wykorzystanie systemów klasy ERP dla sprawnego funkcjonowania organizacji wraz z wdrażaniem narzędzi do zarządzania i harmonogramowania produkcji (MES, APS).

Z sukcesem wdraża nowe rozwiązania, a w ostatnim czasie ogromnym wyzwaniem było uruchomienie robotów malarskich w ramach środków KPO.