Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 12 października 2025

Bank to ludzie, nie algorytmy

Kiedy Magdalena Więckowicz zdejmuje garnitur, wchodzą dżinsy, trampki i prawdziwe życie. Ale to właśnie ta autentyczność sprawiła, że Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli bije na głowę bankowe giganty.

REKLAMA
avatar
Marzena Kościółek

Prezes Wydawnictwa Sztafeta

Pięć kotów, dwa psy, ogród pełen lawendy i miliard złotych sumy bilansowej. Poznaj kobietę, która lokalny bank z Podkarpacia sprowadziła na 12. miejsce w Polsce.

Jak to możliwe? W ekskluzywnym wywiadzie prezes zdradza, dlaczego jej 21-letnia córka jest najsurowszą recenzentką bankowych aplikacji, czego o zarządzaniu uczą byliny wieloletnie w ogrodzie, jak wygrać z konkurencją dysponującą milionowymi budżetami reklamowymi i co sprawia, że młody przedsiębiorca dostanie tu kredyt szybciej niż w korporacji.

"W świecie filtrów i sztucznej inteligencji największą wartością pozostaje autentyczny kontakt między ludźmi" – mówi kobieta, która z niemal stuletniej tradycji buduje most do przyszłości.

To nie jest kolejny wywiad z bankowcem. To opowieść o przywództwie, które stawia ludzi przed wynikami – i właśnie dlatego osiąga spektakularne rezultaty.

Przeczytaj pełną rozmowę z Magdaleną Więckowicz w najnowszym wydaniu miesięcznika.

Wersja papierowa i e-wydanie już dostępne - kliknij tutaj!

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Marzena Kościółek

Prezes Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Powracają „Podwieczorki przy fortepianie”
Stalowa Wola
Powracają „Podwieczorki przy fortepianie”
Zbadaj się i uprzedź raka!
Stalowa Wola
Zbadaj się i uprzedź raka!
Rajd rowerowy „Za miedzę” - wycieczka w historię i piękno jesieni
Stalowa Wola
Rajd rowerowy „Za miedzę” - wycieczka w historię i piękno jesieni
Postawią nowy, odrestaurują stary
Radomyśl nad Sanem
Postawią nowy, odrestaurują stary
Poczta Polska wyjaśnia przyczyny problemów w Stalowej Woli i Pysznicy
Stalowa Wola
Poczta Polska wyjaśnia przyczyny problemów w Stalowej Woli i Pysznicy
Kiermasz sadzonek w Przedszkolu nr 5 w Nisku
Nisko
Kiermasz sadzonek w Przedszkolu nr 5 w Nisku
Awantura dwóch kobiet. Interweniowała policja
Stalowa Wola
Awantura dwóch kobiet. Interweniowała policja
Nowe skrzyżowanie w Jeżowem poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu
Jeżowe
Nowe skrzyżowanie w Jeżowem poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu