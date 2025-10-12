Bank to ludzie, nie algorytmy

Pięć kotów, dwa psy, ogród pełen lawendy i miliard złotych sumy bilansowej. Poznaj kobietę, która lokalny bank z Podkarpacia sprowadziła na 12. miejsce w Polsce.

Jak to możliwe? W ekskluzywnym wywiadzie prezes zdradza, dlaczego jej 21-letnia córka jest najsurowszą recenzentką bankowych aplikacji, czego o zarządzaniu uczą byliny wieloletnie w ogrodzie, jak wygrać z konkurencją dysponującą milionowymi budżetami reklamowymi i co sprawia, że młody przedsiębiorca dostanie tu kredyt szybciej niż w korporacji.

"W świecie filtrów i sztucznej inteligencji największą wartością pozostaje autentyczny kontakt między ludźmi" – mówi kobieta, która z niemal stuletniej tradycji buduje most do przyszłości.

To nie jest kolejny wywiad z bankowcem. To opowieść o przywództwie, które stawia ludzi przed wynikami – i właśnie dlatego osiąga spektakularne rezultaty.

