Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
0.0 / 5
Stalowa Wola 14 października 2026

Balony nad Stalową Wolą. Przed nami trzy dni „Balonowego Babiego Lata”

Kolorowe balony nad miastem, poranne i wieczorne loty, przejazd z palnikami przez Rozwadów oraz rozświetlone czasze na Błoniach Nadsańskich. Od 23 do 25 października Stalowa Wola znów będzie gospodarzem „Balonowego Babiego Lata” – wydarzenia, które pozwala zobaczyć miasto z zupełnie innej perspektywy.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Balonowe widowisko i rywalizacja o puchar

Podczas trzydniowej imprezy piloci będą rywalizować o Puchar Prezydenta Miasta Stalowa Wola. Mieszkańcy i goście będą mogli kibicować załogom, wypatrywać balonów nad miastem i wziąć udział w wieczornych atrakcjach. Organizatorzy zaplanowali zarówno loty o wschodzie i zachodzie słońca, jak i efektowny pokaz NIGHT GLOW.

Balonowy weekend rozpocznie się w piątek, 23 października. W godzinach 16:00–17:00 zaplanowano loty balonów o zachodzie słońca. Wieczorem wydarzenie przeniesie się do Rozwadowa, gdzie od 18:15 do 19:15 odbędzie się przejazd z palnikami. To okazja, by zobaczyć je z bliska i poczuć atmosferę balonowego święta.

W sobotę wspólny start i NIGHT GLOW

W sobotę, 24 października, dzień rozpocznie się od porannych lotów, zaplanowanych na godz. 7:45–9:00. Po południu, między 15:45 a 17:00, odbędzie się wielki wspólny start balonów. Kolorowe czasze będzie można obserwować z wielu miejsc w mieście.

Najbardziej widowiskowym punktem sobotniego programu będzie NIGHT GLOW – nocny pokaz balonów na Błoniach Nadsańskich. Od godz. 19:00 do 20:15 rozświetlone płomieniami palników balony stworzą niezwykłe widowisko na tle wieczornego nieba.

W niedzielę, 25 października, na zakończenie wydarzenia zaplanowano poranne loty widokowe. Rozpoczną się o godz. 7:30.

Balonowa tradycja Stalowej Woli

Balonowe zawody mają w mieście długą historię. Pierwszy Stalowowolski Zlot Balonowy odbył się w 1987 roku. Po kilkuletniej przerwie wydarzenie wróciło jako „Balonowe Babie Lato”, a jego jesienny termin na stałe wpisał się w kalendarz lokalnych imprez.

Tegoroczną edycję organizują Balonowa Strona Nieba i Aeroklub Stalowowolski. Wydarzenie odbywa się z udziałem TRIP COFFEE, Konesso, Sky Wolves Balloon Team oraz Miasta Stalowa Wola.

Warto pamiętać, że loty balonów zależą od pogody i bezpieczeństwa. Program oraz miejsca startów mogą się zmienić, dlatego organizatorzy będą publikować bieżące komunikaty w swoich mediach społecznościowych.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wydarzenia:

zobacz wszystkie
Rusz śladami Puszczy Sandomierskiej. Międzypokoleniowa gra terenowa w Ciemnym Kącie
Stalowa Wola
Rusz śladami Puszczy Sandomierskiej. Międzypokoleniowa gra terenowa w Ciemnym Kącie
Pierwszoklasiści oficjalnie w szkolnej rodzinie. Wyjątkowe pasowanie w stalowowolskiej „Dziewiątce”
Stalowa Wola
Pierwszoklasiści oficjalnie w szkolnej rodzinie. Wyjątkowe pasowanie w stalowowolskiej „Dziewiątce”
Przed nami Stalowy Break Jam 4
Stalowa Wola
Przed nami Stalowy Break Jam 4
Niesforny Aniołek powraca! Spotkanie autorskie z Janiną Wań
Stalowa Wola
Niesforny Aniołek powraca! Spotkanie autorskie z Janiną Wań
Ponad 130 mln zł na inwestycje w Stalowej Woli i Nisku. W planach park wodny i "Marina"
Stalowa Wola
Ponad 130 mln zł na inwestycje w Stalowej Woli i Nisku. W planach park wodny i "Marina"
Od bluesa do malarstwa. Wystawa Wiesława Gałczyńskiego w Nisku
Nisko
Od bluesa do malarstwa. Wystawa Wiesława Gałczyńskiego w Nisku
Ponad 1,6 mln zł na remont budynku przy ul. 3 Maja w Nisku
Nisko
Ponad 1,6 mln zł na remont budynku przy ul. 3 Maja w Nisku
Kolejny odcinek drogi Zdziary - Banachy do przebudowy. Podpisano umowę
Harasiuki
Kolejny odcinek drogi Zdziary - Banachy do przebudowy. Podpisano umowę
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu