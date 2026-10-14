Balony nad Stalową Wolą. Przed nami trzy dni „Balonowego Babiego Lata”

Balonowe widowisko i rywalizacja o puchar

Podczas trzydniowej imprezy piloci będą rywalizować o Puchar Prezydenta Miasta Stalowa Wola. Mieszkańcy i goście będą mogli kibicować załogom, wypatrywać balonów nad miastem i wziąć udział w wieczornych atrakcjach. Organizatorzy zaplanowali zarówno loty o wschodzie i zachodzie słońca, jak i efektowny pokaz NIGHT GLOW.

Balonowy weekend rozpocznie się w piątek, 23 października. W godzinach 16:00–17:00 zaplanowano loty balonów o zachodzie słońca. Wieczorem wydarzenie przeniesie się do Rozwadowa, gdzie od 18:15 do 19:15 odbędzie się przejazd z palnikami. To okazja, by zobaczyć je z bliska i poczuć atmosferę balonowego święta.

W sobotę wspólny start i NIGHT GLOW

W sobotę, 24 października, dzień rozpocznie się od porannych lotów, zaplanowanych na godz. 7:45–9:00. Po południu, między 15:45 a 17:00, odbędzie się wielki wspólny start balonów. Kolorowe czasze będzie można obserwować z wielu miejsc w mieście.

Najbardziej widowiskowym punktem sobotniego programu będzie NIGHT GLOW – nocny pokaz balonów na Błoniach Nadsańskich. Od godz. 19:00 do 20:15 rozświetlone płomieniami palników balony stworzą niezwykłe widowisko na tle wieczornego nieba.

W niedzielę, 25 października, na zakończenie wydarzenia zaplanowano poranne loty widokowe. Rozpoczną się o godz. 7:30.

Balonowa tradycja Stalowej Woli

Balonowe zawody mają w mieście długą historię. Pierwszy Stalowowolski Zlot Balonowy odbył się w 1987 roku. Po kilkuletniej przerwie wydarzenie wróciło jako „Balonowe Babie Lato”, a jego jesienny termin na stałe wpisał się w kalendarz lokalnych imprez.

Tegoroczną edycję organizują Balonowa Strona Nieba i Aeroklub Stalowowolski. Wydarzenie odbywa się z udziałem TRIP COFFEE, Konesso, Sky Wolves Balloon Team oraz Miasta Stalowa Wola.

Warto pamiętać, że loty balonów zależą od pogody i bezpieczeństwa. Program oraz miejsca startów mogą się zmienić, dlatego organizatorzy będą publikować bieżące komunikaty w swoich mediach społecznościowych.