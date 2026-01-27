Bal Sportowca 2026 za nami. Zobacz obszerną fotorelację z wydarzenia

Drugie miejsce w plebiscycie zajął Łukasz Furtak, kapitan drugoligowej „Stalówki”, a trzecie Filip Klimek, bokser Stali Stalowa Wola Boxing Team i medalista mistrzostw Polski juniorów.
Podczas gali wręczono również nagrody w pozostałych kategoriach. Trenerem Roku został Paweł Drapała z Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal. Tytuł Talent Roku trafił do Katarzyny Mierzwy, siatkarki CES Vega MOSiR Stalowa Wola, natomiast Masterem Roku wybrano Zbigniewa Biskupa, triathlonistę Stalowowolskiego Klubu Biegacza.
Bal Sportowca był nie tylko okazją do uhonorowania najlepszych, ale także do wspólnego świętowania sukcesów stalowowolskiego sportu w wyjątkowej oprawie i atmosferze.
Zachęcamy do obejrzenia obszernej fotorelacji z wydarzenia na naszym portalu!
Zdjęcia: Andrzej Tomczyk
Zdjęcia: Piotr Walerowicz
Komentarze