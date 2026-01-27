Miesięcznik
Bal Sportowca 2026 za nami. Zobacz obszerną fotorelację z wydarzenia

24 stycznia w „Dworze Olimp” odbył się Bal Sportowca, podczas którego podsumowaliśmy 54. Plebiscyt „Sztafety” na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli w 2025 roku. Tytuł w kategorii głównej zdobył Grzegorz Urbanik - kierowca rajdowy Automobilklubu Doliny Sanu Stalowa Wola, medalista Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych w klasie UTV.

Drugie miejsce w plebiscycie zajął Łukasz Furtak, kapitan drugoligowej „Stalówki”, a trzecie Filip Klimek, bokser Stali Stalowa Wola Boxing Team i medalista mistrzostw Polski juniorów.

Podczas gali wręczono również nagrody w pozostałych kategoriach. Trenerem Roku został Paweł Drapała z Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal. Tytuł Talent Roku trafił do Katarzyny Mierzwy, siatkarki CES Vega MOSiR Stalowa Wola, natomiast Masterem Roku wybrano Zbigniewa Biskupa, triathlonistę Stalowowolskiego Klubu Biegacza.

Bal Sportowca był nie tylko okazją do uhonorowania najlepszych, ale także do wspólnego świętowania sukcesów stalowowolskiego sportu w wyjątkowej oprawie i atmosferze.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wydarzenia:
Patronom Honorowym:
Rafał Weber - Poseł na Sejm RP
Władysław Ortyl - Marszałek Województwa podkarpackiego
Janusz Zarzeczny - Starosta Powiat Stalowowolski
Nadbereżny Lucjusz - Prezydent Miasta Stalowej Woli
Partner główny
Pozostali partnerzy:
Sponsorom:
HSW Huta Stalowa Wola
Patronom medialnym:
Naszych prowadzących ubrali:
Wyrazy uznania należą się także właścicielom i całej załodze Dwór Olimp za piękną gościnę oraz profesjonalną obsługę, a wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia – za serce, czas i perfekcję w każdym detalu.
Doskonały w smaku tor w stylu art deco przygotowała Cukiernia Jugo.

Zachęcamy do obejrzenia obszernej fotorelacji z wydarzenia na naszym portalu!

Zdjęcia: Andrzej Tomczyk

Zdjęcia: Piotr Walerowicz

