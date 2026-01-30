Bal Seniora w Radomyślu

Na zaproszenie wójta Gminy oraz dyrektora Gminnego Centrum Kultury odpowiedziało wiele par, a wśród gości nie zabrakło władz samorządowych: przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Siody, z-cy wójta Izabeli Szałaj, kierowników gminnych instytucji oraz radnych.

Uroczystego powitania dokonał Dyrektor GCK Robert Bąk, a przewodniczący Rady Gminy złożył Seniorom serdeczne podziękowania za ich zaangażowanie, mądrość życiową i ciepło, które przekazują młodszym pokoleniom. Nie zabrakło kwiatów dla pań uczestniczących w balu oraz życzeń zdrowia i wielu lat w szczęściu.

Część artystyczną wzbogaciły występy lokalnych artystów. Na scenie zaprezentowała się Aleksandra Drzymała z repertuarem znanych utworów, a publiczność mogła podziwiać taneczne popisy zespołu „Sanowiślaczki” z Chwałowic oraz dziecięcego zespołu „Akir” z Rzeczycy Długiej. Na akordeonie zagrał Kacper Kuchno, zarówno solo, jak i w duecie z tatą Łukaszem oraz Piotrem Rybą.

Nie zabrakło też muzyki na żywo - goście bawili się przy dźwiękach zespołu Piotra Ryby, wspólnie tańcząc i ciesząc się towarzystwem sąsiadów i znajomych. Bal był nie tylko okazją do zabawy, ale też do rozmów, wspomnień i integracji.

Ten wyjątkowy wieczór wypełniła radość, uśmiechy i pozytywna energia, przypominając, że wiek nie jest przeszkodą do dobrej zabawy.

Fot. www.radomysl.pl