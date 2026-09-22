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Nisko 22 września 2026

Bakterie grupy coli w wodzie w Zarzeczu

Woda z wodociągu sieciowego w Zarzeczu nie nadaje się do spożycia. W pobranej próbce stwierdzono obecność bakterii grupy coli. MZK Nisko uruchomiło dla mieszkańców punkty dystrybucji wody pitnej.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku poinformował 21 września o braku przydatności do spożycia wody z systemu zaopatrzenia w Zarzeczu. W próbce pobranej 18 września stwierdzono bakterie grupy coli w ilości 22 jtk/100 ml, przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml.

Wody nie wolno pić nawet po przegotowaniu. Nie można jej również używać do przygotowywania posiłków i napojów, mycia owoców, warzyw i naczyń, a także do kąpieli, mycia rąk i zębów czy przemywania ran. Może służyć wyłącznie do spłukiwania toalet. Zalecenia obowiązują do odwołania.

MZK Nisko zapewnia wodę pitną w opakowaniach 1- i 5-litrowych. Punkty dystrybucji działają w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu przy ul. Mickiewicza 45 oraz w OSP Zarzecze przy ul. Mickiewicza 24. Osoby mające trudności z dotarciem do tych miejsc mogą zgłosić potrzebę dowozu pod numerem 15 841 55 65.

Poniżej publikujemy pełne komunikaty MZK Nisko oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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