Awaryjne lądowanie awionetki w Turbi. Na pokładzie były dwie osoby

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 30 sierpnia, około godziny 15.40. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano wszystkie służby ratunkowe. Teren zabezpieczali stalowowolscy policjanci.

Jak ustalili funkcjonariusze, awionetką lecieli 65-letni instruktor i 17-letni kandydat na pilota. Podczas lotu szkoleniowego konieczne było awaryjne lądowanie. Maszyna znalazła się około 500 metrów za pasem startowym lotniska w Turbi.

Obu uczestnikom zdarzenia udzielono pomocy medycznej. Żaden z nich nie wymagał przewiezienia do szpitala.

Trwają czynności, które mają wyjaśnić dokładne przyczyny oraz okoliczności awaryjnego lądowania. O zdarzeniu powiadomiono prokuratora oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.