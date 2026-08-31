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Fot. KPP w Stalowej Woli
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Stalowa Wola 31 sierpnia 2026

Awaryjne lądowanie awionetki w Turbi. Na pokładzie były dwie osoby

Awionetka wykonująca lot szkoleniowy awaryjnie lądowała w pobliżu lotniska Aeroklubu Stalowowolskiego w Turbi. Maszyna osiadła około 500 metrów za pasem startowym. 65-letni instruktor oraz 17-letni kandydat na pilota nie odnieśli obrażeń wymagających hospitalizacji.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 30 sierpnia, około godziny 15.40. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano wszystkie służby ratunkowe. Teren zabezpieczali stalowowolscy policjanci.

Jak ustalili funkcjonariusze, awionetką lecieli 65-letni instruktor i 17-letni kandydat na pilota. Podczas lotu szkoleniowego konieczne było awaryjne lądowanie. Maszyna znalazła się około 500 metrów za pasem startowym lotniska w Turbi.

Obu uczestnikom zdarzenia udzielono pomocy medycznej. Żaden z nich nie wymagał przewiezienia do szpitala.

Trwają czynności, które mają wyjaśnić dokładne przyczyny oraz okoliczności awaryjnego lądowania. O zdarzeniu powiadomiono prokuratora oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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