Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Stalowa Wola 7 listopada 2025

Awantura w szkole. Broń pneumatyczna trafiła w ręce policji

Niepokojąca sytuacja miała miejsce w piątek, 7 listopada, przed południem na terenie jednej ze szkół w Stalowej Woli. O zdarzeniu redakcja została poinformowana przez jednego z czytelników. Informację natychmiast sprawdziliśmy u stalowowolskiej policji.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak przekazała st. asp. Małgorzata Kania z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli: - Przed godziną 11 otrzymaliśmy zgłoszenie o awanturującym się mężczyźnie na terenie jednej ze szkół w Stalowej Woli. Mężczyzna oddalił się przed przybyciem patrolu. Jak ustalono wcześniej zaczepiał młodzież idącą do szkoły, po czym poszedł za nimi i wszedł do budynku. Jego zachowanie wskazywało, że znajdował się pod działaniem alkoholu. Na podstawie monitoringu policjanci ustalili, że przed wejściem do szkoły mężczyzna odrzucił jakiś przedmiot. Okazało się, że była to najprawdopodobniej broń pneumatyczna. Przedmiot został zabezpieczony. Nikt nie zgłaszał, aby tym przedmiotem miał komuś grozić. Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzania i ustalamy personalia tego mężczyzny - relacjonuje rzeczniczka stalowowolskiej komendy.

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i prowadzą dalsze czynności mające na celu ustalenie tożsamości mężczyzny oraz pełnych okoliczności zajścia.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie
Stalowa Wola
Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie
Patriotyzm w murach „Dwójki”
Stalowa Wola
Patriotyzm w murach „Dwójki”
Młodzieżowa Rada Miejska w Stalowej Woli z nowym składem. Młodzi chcą działać!
Stalowa Wola
Młodzieżowa Rada Miejska w Stalowej Woli z nowym składem. Młodzi chcą działać!
Oddział Wewnętrzny i Pododdział Kardiologiczny w Nisku po modernizacji
Nisko
Oddział Wewnętrzny i Pododdział Kardiologiczny w Nisku po modernizacji
Trzy kolizje jednego dnia
Stalowa Wola
Trzy kolizje jednego dnia
Ostry spór o wielką wycinkę lasów
Stalowa Wola
Ostry spór o wielką wycinkę lasów
Dwa koła, tysiące przejazdów. Tak wyglądał rowerowy rok w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Dwa koła, tysiące przejazdów. Tak wyglądał rowerowy rok w Stalowej Woli
Oszukali seniorkę na 9 tysięcy dolarów. Wpadli dzięki czujności policjanta
Nisko
Oszukali seniorkę na 9 tysięcy dolarów. Wpadli dzięki czujności policjanta
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu