Awantura w szkole. Broń pneumatyczna trafiła w ręce policji

Jak przekazała st. asp. Małgorzata Kania z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli: - Przed godziną 11 otrzymaliśmy zgłoszenie o awanturującym się mężczyźnie na terenie jednej ze szkół w Stalowej Woli. Mężczyzna oddalił się przed przybyciem patrolu. Jak ustalono wcześniej zaczepiał młodzież idącą do szkoły, po czym poszedł za nimi i wszedł do budynku. Jego zachowanie wskazywało, że znajdował się pod działaniem alkoholu. Na podstawie monitoringu policjanci ustalili, że przed wejściem do szkoły mężczyzna odrzucił jakiś przedmiot. Okazało się, że była to najprawdopodobniej broń pneumatyczna. Przedmiot został zabezpieczony. Nikt nie zgłaszał, aby tym przedmiotem miał komuś grozić. Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzania i ustalamy personalia tego mężczyzny - relacjonuje rzeczniczka stalowowolskiej komendy.

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i prowadzą dalsze czynności mające na celu ustalenie tożsamości mężczyzny oraz pełnych okoliczności zajścia.