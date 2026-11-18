Zgłoszenie w tej sprawie stalowowolscy policjanci otrzymali w poniedziałek, 16 listopada. Po przyjeździe na miejsce ustalili, że mężczyzna używał wobec lekarza słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Do znieważenia doszło podczas wykonywania przez medyka obowiązków służbowych.

Podczas interwencji 39-latek obraził również jednego z funkcjonariuszy. Mężczyzna, mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego, został zatrzymany i przewieziony do policyjnej izby zatrzymań.

W sprawie zastosowano tryb przyspieszony. Mężczyzna został doprowadzony do sądu, który wymierzył mu karę 9 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności oraz grzywnę.

O sprawie poinformowała stalowowolska policja.