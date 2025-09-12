Awantura w markecie. 31-latek odpowie za kradzież rozbójniczą

Na kradzież zareagował pracownik ochrony. Kiedy zatrzymał mężczyznę, ten stał się agresywny - szarpał go, uderzał i próbował się wyrwać. Na miejsce wezwano policję.

Funkcjonariusze zatrzymali awanturnika i przewieźli go do izby zatrzymań. Jak się okazało, w chwili zajścia był pod wpływem alkoholu.

Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej, do którego się przyznał. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego.

Za ten czyn kodeks karny przewiduje karę nawet do 10 lat więzienia.