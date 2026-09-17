Awantura w barze zakończyła się zarzutem usiłowania zabójstwa

Do zdarzenia doszło 29 sierpnia w barze piwnym w pobliżu dworca PKS w Stalowej Woli. Pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do szarpaniny. Jak ustaliła prokuratura, 44-latek miał sięgnąć po kufel należący do 62-latka, rozbić go, a następnie kilkukrotnie uderzyć pokrzywdzonego ostrymi krawędziami w okolice głowy i szyi.

62-latek doznał licznych obrażeń, w tym rany ciętej szyi z uszkodzeniem ściany tętnicy skroniowej. Pierwszej pomocy udzielili mu inni klienci baru, a następnie trafił do stalowowolskiego szpitala.

Podejrzany oddalił się z miejsca zdarzenia, jednak został ujęty przez jednego z klientów i przekazany policjantom. Według śledczych podczas późniejszych czynności miał także znieważać funkcjonariuszy i grozić jednemu z nich pozbawieniem życia.

44-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa oraz zarzuty dotyczące gróźb i znieważenia policjantów. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

Mężczyzna był wcześniej wielokrotnie karany. Zarzut usiłowania zabójstwa postawiono mu w warunkach recydywy. Grozi mu co najmniej 10 lat więzienia albo dożywocie.