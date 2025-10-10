Miesięcznik
Osiedle Leśna
Stalowa Wola 10 października 2025

Awantura dwóch kobiet. Interweniowała policja

W jednym z mieszkań na terenie Stalowej Woli doszło do nieporozumienia pomiędzy dwiema kobietami. Interwencja służb zakończyła się zatrzymaniem jednej z uczestniczek zdarzenia.

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Do sytuacji doszło w czwartek, 9 października, przed godziną 14. Na miejsce wezwano policję po zgłoszeniu o awanturze domowej. Jak przekazała starszy aspirant Małgorzata Kania z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, jedna z kobiet miała ranę ciętą dłoni, jednak nie wymagała hospitalizacji.

Podczas interwencji ustalono, że obie kobiety były nietrzeźwe. Jedna z nich została zatrzymana do wyjaśnienia.

Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia.

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

