Awantura dwóch kobiet. Interweniowała policja

Do sytuacji doszło w czwartek, 9 października, przed godziną 14. Na miejsce wezwano policję po zgłoszeniu o awanturze domowej. Jak przekazała starszy aspirant Małgorzata Kania z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, jedna z kobiet miała ranę ciętą dłoni, jednak nie wymagała hospitalizacji.

Podczas interwencji ustalono, że obie kobiety były nietrzeźwe. Jedna z nich została zatrzymana do wyjaśnienia.

Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia.