Awanse w niżańskiej policji

Akty mianowania wręczył komendant powiatowy policji mł. insp. Rajmund Murek. Jeden z funkcjonariuszy awansował na stopień młodszego aspiranta Policji, a trzech kolejnych otrzymało stopień sierżanta Policji.

W uroczystej zbiórce uczestniczył również I zastępca komendanta powiatowego policji nadkom. Damian Łasak oraz kadra kierownicza jednostki.

Podczas spotkania komendant pogratulował policjantom awansów. Jak podkreślił, są one wyrazem uznania za ich codzienną służbę, zaangażowanie i wykonywanie powierzonych obowiązków.

Na zakończenie funkcjonariuszom życzono dalszych sukcesów zawodowych oraz kolejnych awansów.

Źródło: KPP w Nisku