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Nisko 10 listopada 2026

Awanse w niżańskiej policji

Czterech policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Nisku otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe. Uroczystość odbyła się w siedzibie niżańskiej jednostki.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Akty mianowania wręczył komendant powiatowy policji mł. insp. Rajmund Murek. Jeden z funkcjonariuszy awansował na stopień młodszego aspiranta Policji, a trzech kolejnych otrzymało stopień sierżanta Policji.

W uroczystej zbiórce uczestniczył również I zastępca komendanta powiatowego policji nadkom. Damian Łasak oraz kadra kierownicza jednostki.

Podczas spotkania komendant pogratulował policjantom awansów. Jak podkreślił, są one wyrazem uznania za ich codzienną służbę, zaangażowanie i wykonywanie powierzonych obowiązków.

Na zakończenie funkcjonariuszom życzono dalszych sukcesów zawodowych oraz kolejnych awansów.

Źródło: KPP w Nisku

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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