Awanse w niżańskiej policji

Akty mianowania wręczył p.o. Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Rajmund Murek. Awans otrzymało czterech funkcjonariuszy - dwóch z Wydziału Ruchu Drogowego oraz policjanci pełniący służbę w posterunkach w Krzeszowie i Ulanowie.

Uroczystość odbyła się w sali narad komendy, w obecności kadry kierowniczej. Nominacje dotyczyły pierwszego stopnia podoficerskiego.

Podczas spotkania komendant pogratulował wyróżnionym policjantom oraz ich przełożonym. Podkreślił, że awanse są efektem codziennej pracy, zaangażowania i sumiennego wykonywania obowiązków służbowych.

Na zakończenie życzył funkcjonariuszom dalszych sukcesów, kolejnych awansów oraz wyróżnień w służbie.