Autor kryminałów Wojciech Wolnicki spotka się z czytelnikami w Stalowej Woli

Spotkanie odbędzie się w czwartek o godz. 17.00 w sali bankietowej MBP przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10. Podczas wydarzenia pisarz opowie o swojej twórczości oraz książkach, które zdobyły uznanie czytelników. Wśród nich znajdują się m.in. „Dług”, „Ktoś tak blisko”, „Pętla” i „Uraz”.

Wojciech Wolnicki jest autorem kryminałów i thrillerów psychologicznych, w których często porusza wątki społeczne. Z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, ukończył także scenariopisarstwo. Przez lata publikował pod pseudonimem W. & W. Gregory, a od 2023 roku wydaje książki pod własnym nazwiskiem.

Po spotkaniu będzie możliwość zakupu książek autora oraz zdobycia autografu i dedykacji.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Organizatorem spotkania jest Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli.