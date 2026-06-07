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Stalowa Wola 7 czerwca 2026

Autor kryminałów Wojciech Wolnicki spotka się z czytelnikami w Stalowej Woli

Miłośnicy literatury kryminalnej będą mieli okazję spotkać się z Wojciechem Wolnickim. Autor popularnych powieści kryminalnych odwiedzi Miejską Bibliotekę Publiczną w Stalowej Woli już 18 czerwca.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Spotkanie odbędzie się w czwartek o godz. 17.00 w sali bankietowej MBP przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10. Podczas wydarzenia pisarz opowie o swojej twórczości oraz książkach, które zdobyły uznanie czytelników. Wśród nich znajdują się m.in. „Dług”, „Ktoś tak blisko”, „Pętla” i „Uraz”.

Wojciech Wolnicki jest autorem kryminałów i thrillerów psychologicznych, w których często porusza wątki społeczne. Z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, ukończył także scenariopisarstwo. Przez lata publikował pod pseudonimem W. & W. Gregory, a od 2023 roku wydaje książki pod własnym nazwiskiem.

Po spotkaniu będzie możliwość zakupu książek autora oraz zdobycia autografu i dedykacji.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Organizatorem spotkania jest Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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